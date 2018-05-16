"Повезите, пожалуйста!": сухумские маршрутчики бастуют, пассажиры страдают

Водители маршрутных такси Сухума объявили забастовку в среду 16 мая и отменили все рейсы, что привело к скоплению пассажиров на остановках. Почему маршрутчики перестали верить в обещания властей и как пассажиры пытаются "выкрутиться" из ситуации, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Хватит обещаний

В обед 16 мая на остановке у центрального рынка, откуда обычно выезжали маршрутки в Синоп, было "жарко", и дело не в весенних +25˚С. Бурная реакция водителей маршрутных такси была вызвана визитом журналистов, которые пришли узнать, почему в городе произошел транспортный коллапс, и как будут развиваться события дальше.

© Sputnik / Илона Хварцкия Забастовка водителей маршруток на центральном рынке в Сухуме

Водители со словами "Мы вам не верим!" набросились на одну из съемочных групп и потребовали выключить камеру. Боевой запал у бастующих быстро иссяк, градус дискуссии понизился, но настроение журналистов было изрядно подпорчено.

Маршрутчики, разбившись на группы, стояли у своих автомобилей и что-то обсуждали. Некоторые пошли на контакт и стали сетовать на рост расходов. На свадьбы, на похороны, на содержание своих машин. Плавно перешли к неудовлетворительным условиям работы и прежде всего состоянию дорог.

"Вот, дорогой, посмотри, где мы стоим. Неужели государство не может отремонтировать сто метров этой дороги, ямы уже в полколеса. Транспорт проезжает и поднимает столбы пыли, которой мы с утра до вечера дышим. Видишь, там лежит огромный булыжник? Мы его сами вытащили год назад, и никто его убирать даже не собирается. Ладно мы, а в каком состоянии остановка? Эти трещины на крыше я лично закрывал скотчем. Даже перед гостями стыдно", — сокрушается водитель Муртаз.

Его коллега считает, что расходы на ремонт этой улицы сравнимы со стоимостью одного депутатского автомобиля.

© Sputnik / Илона Хварцкия Забастовка водителей маршруток на центральном рынке в Сухуме

Леван Карди-оглы, которого за внешнее сходство с президентом России друзья называют "Путин", подтвердил, что ни он, ни его товарищи не выйдут на рейсы, пока власти официально не поднимут тариф на проезд с 15 до 20 рублей, а обещаниям они уже перестали верить.

Он подтвердил, что руководство города и вправду им предлагало ряд льгот в виде топлива и фиксированной заработной платы, если у властей получится найти средства, но гарантий того, что в сентябре 2018 года это произойдет, им никто не дал.

"Да, нам предлагали это, но мы уже столько лет слышим обещания, что перестали в них верить. Если нам дадут гарантии того, что точно будут оплачивать расходы хотя бы на топливо, то мы готовы даже снизить тарифы", — признался Карди-оглы, его здесь же поддержали другие.

© Sputnik / Илона Хварцкия Забастовка водителей маршруток на центральном рынке в Сухуме

Повезите!

Тем временем "келасурская" остановка заполнялась людьми, среди которых были и те, кто был готов заплатить по новому неофициальному тарифу и даже больше, лишь бы поехать.

"Вообще не ходят?" — спросила немолодая женщина с двумя бутылями воды в руках и пакетами. Получив утвердительный ответ, пошла пешком.

Пенсионерка Мария Кулаба, которая уже не знала, на чем доехать до дома, в раздумьях сидела на остановке, она не осуждает маршрутчиков за их забастовку.

© Sputnik / Илона Хварцкия Пассажиры на остановке на рынке в Сухуме

"Их тоже можно понять. Действительно, все дорого, и они тоже наши дети. Им надо кормить семьи, себя обеспечивать. Не думаю, что обеднеем за пять рублей, пусть лишь бы работали", — считает она.

Если не работают, пусть идут домой, парировала другая женщина пенсионного возраста, по словам которой, ее заработная плата медработника в 5900 рублей не позволяет переплачивать за проезд.

"Медработник, и получаете только 5900 рублей? И ничего больше?" — недоверчиво ухмыльнулся мужчина из толпы, но женщина настаивала на своем и продолжала свою "социальную" арифметику.

"Вот, представьте. Каждый день семья из пяти человек вынуждена пользоваться маршруткой, и это сто рублей только в один конец. Можно подумать, у нас такие высокие зарплаты, чтобы повышать тарифы!" — возмущалась медработник.

Водители маршрутки посоветовали ей бороться за свои права и достойную зарплату.

"Ну, повезите!" — прозвучала отчаянная просьба в адрес водителей.

Все понимают друг друга, но каждый отстаивает свой "трудовой рубль".

© Sputnik / Илона Хварцкия Общественный транспорт

15 мая водители маршрутных такси, курсирующих от центрального рынка до Нового района, самостоятельно повысили стоимость проезда с 15 до 20 рублей.

Депутаты Сухумского городского Собрания на заседании 24 апреля обсуждали вопрос повышения стоимости проезда, тогда было решено создать специальную комиссию для изучения ситуации.

Как сообщила ранее диспетчер Сухумского АТП Инга Кулава, после того как комиссия была сформирована, некоторые ее члены лично встретились с водителями, но к единому знаменателю не пришли.

Тогда водители предупредили, что поднимут тарифы на проезд, не дожидаясь официального разрешения, и дали время до 10 мая.