16 мая 1993 года: Владислав Ардзинба написал письмо Генсеку ОНН

Письмо председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба Генсеку ОНН Михаэлю Ван Вальту Ван Праагу, опубликованное в книге "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 в документах": "Глубокоуважаемый господин Ван Прааг! Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за сочувствие, тонкое понимание проблем Абхазии, ее трагического прошлого и настоящего. Ваша бескорыстная помощь и энергичная поддержка способствовали успеху абхазской миссии в Великобритании. Тот факт, что Абхазия имеет столь преданных и добрых друзей далеко за ее пределами, вселяет оптимизм относительно будущего нашей страдающей Родины.

С благодарностью, председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба."

Ранее, 11 мая, состоялась встреча депутатов Верховного Совета Республики Абхазия Юрия Воронова и Станислава Лакоба, вернувшихся из поездки в Великобританию, с научной и творческой интеллигенцией, журналистами Абхазии. Депутаты рассказали о своих встречах и беседах в парламенте Великобритании, о выступлениях на научной конференции по проблемам Кавказа, в которой принимали участие ученые из разных стран мира, о поездке в Шотландию с посещением Килмарнока – города-побратима столицы Абхазии. Немало было сказано о контактах с представителями Северокавказского центра в Лондоне, возникшего по инициативе абхазской диаспоры и возглавляемого К. Капба. По мнению депутатов – участников поездки, на происходящее в Абхазии многие теперь, глядя из Лондона, смотрят иначе, чем еще несколько месяцев назад. Пресловутый имидж Шеварднадзе в глазах многих и многих политиков и политологов давно потускнел. Приходит понимание того, что проблему не решить без учета права абхазского народа на самоопределение.

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