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Полис ОМС, архивное фото

Нечепоренко: Минздрав Абхазии выполнил работу по медстрахованию раньше срока

© Sputnik . Тарас Литвиненко
В Абхазии
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Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия встретился с заместителем председателя Федерального фонда ОМС России Юрием Нечепоренко в Сухуме в среду 16 мая, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Минздрав Абхазии выполнил всю работу в полном объеме и раньше обозначенного срока, сказал зампредседателя Федерального фонда ОМС России Юрий Нечепоренко на встрече с министром здравоохранения Абхазии Тамазом Цахнакия по вопросам выдачи полисов ОМС в среду 16 мая.

"Минздрав Абхазии выполнил всю работу в полном объеме и раньше обозначенного срока — пункты выдачи укомплектованы сотрудниками и готовы к работе во всех районах Абхазии. В течение текущей недели будет отработан тестовый процесс взаимодействия", — отметил Нечепоренко.

Он также добавил, что вопросы помещений сняты, и уже можно приступить к работе с населением. Впечатления исключительно позитивные, подчеркнул Нечепоренко.

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Со следующей недели населению Абхазии предоставят полную информацию о начале приема граждан для получения полисов ОМС, отметил министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

Проблемным вопросом может стать истечение срока действия российских загранпаспортов у многих граждан Абхазии и отсутствие на руках действующего паспорта, подтверждающего российское гражданство, без чего будет невозможно оформить полис, о чем они сказали во время встречи.

Гражданам республики рекомендовано оперативно подавать документы на обмен. Все возникающие вопросы в ходе процедуры оформления полисов ОМС в Абхазии будут решаться в рамках взаимодействия сторон.

Пункты по выдаче полисов обязательного медицинского страхования будут открыты в Сухумской городской поликлинике №1, в Гагрской ЦРБ, в Гудаутской ЦРБ, в Республиканской больнице города Сухум, в Агудзерском госпитале и еще два пункта в Очамчыре и Ткуарчале.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ".

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией.




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