Пожизненный прецедент: продолжат ли в Абхазии карать наркодилеров по "верхнему пределу"

За 25-летнюю историю независимой Абхазии 8 мая 2018 года впервые был вынесен пожизненный срок распространителю наркотиков. В обществе эта новость вызвала неоднозначную реакцию. Стоит ли ждать подобных решений впредь и какого мнения о приговоре придерживаются адвокаты подсудимых, читайте в нашем материале.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Сухумский городской суд 8 мая 2018 года приговорил к пожизненному сроку гражданина России Эльдара Мамедова. Еще двое граждан Российской Федерации были приговорены к различным срокам — Дмитрий Нестереня получил 18 лет в исправительной колонии строгого режима, а Кемал Османов — 15 лет.

Будет ли продолжение

После появления информации о первом пожизненном приговоре в Абхазии за ввоз и распространение наркотиков в обществе стали высказывать различные мнения. Одни отмечали, что созданный прецедент позволит сажать пожизненно наркодиллеров и наркоторговцев, однако были и скептические мнения.

Не все верят в то, что система правосудия сможет подобное жесткое наказание применять к гражданам Абхазии.

"Хорошо, что есть прецедент, наказали людей, которые виновны в распространении наркотиков, но другое дело, что это граждане России, то есть если такой же приговор был бы вынесен в отношении граждан Абхазии, то это действительно было бы хорошим прецедентом. Но речь идет о гражданине другой страны, у которого здесь нет родственников, знакомых, которые будут звонить, беспокоиться за него. Мы ведь все прекрасно знаем, кто занимается распространением наркотиков, все эти имена на слуху, но, к сожалению, их никто не привлекает к уголовной ответственности", — считает журналист Анаид Гогорян.

Проблема наркомании в Абхазии очень серьезная, количество наркоманов неуклонно растет, уверена она.

"Много лет об этом говорят, и мы журналисты пишем, но ничего не меняется, молодежь все также вовлекается, мы знаем, что наркомания молодеет. Да, я за то, чтобы была максимальная мера наказания в отношении распространителей, но в то же время нужно вести какую-то государственную программу, работать с молодежью, с детьми, начиная со школы, объяснять им что наркотики — это зло", — подчеркнула Гогорян.

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Сухумчанин Адгур считает, что раз такой прецедент создан, то судьи при всех необходимых доказательствах должны принимать решения о пожизненном заключении.

"Я уверен, что общество не останется в стороне и уже более четко будет следить за подобными делами и реагировать на приговоры. В случае если вина подсудимых будет доказана, и к ним будут применять пожизненное заключение, то это будет справедливо. Думаю, что подобные приговоры должны стать нормой, только тогда удастся решить эту проблему", — предположил он.

Бывший генпрокурор Абхазии Сафарбей Миканба рассказал, что, несмотря на то, что в отношении наркодилеров приговор о пожизненном заключении был принят впервые, по другим видам преступлений подобная мера не редка.

"Случаи приговоров пожизненного заключения в моей практике, конечно, были, и сейчас есть заключенные, отбывающие пожизненный срок. Были такие приговоры за ряд убийств, кстати, зря говорят, что нашим наркодилерам дают маленькие сроки, иностранцам большие. Нет, я бы так не сказал. Я хочу сказать при этом, что нужно знать каждое дело, все существующие детали", — сказал Миканба.

По его словам, учитывая то, что в Абхазии существует мораторий на смертную казнь, при определении приговора о пожизненном заключении нужно учитывать тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого и много подобных факторов.

При пожизненном заключении осужденный может обратиться за помилованием не ранее чем через 25 лет после вступления приговора в силу.

Адвокаты не согласны

Константин Чагава, адвокат подсудимого Кемала Османова, заявил, что приговоры в отношении всех троих осужденных будут обжалованы.

"Османов обвинялся здесь в распространении наркотиков. Что предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы, и судья дал ему 15 лет. Я считаю, что судья вынес ошибочный приговор, потому что единственное доказательство его вины — это акт личного досмотра, в котором якобы из его нижнего белья выпали три свертка. Он приехал к своим друзьям, на второй день его задержали. При задержании Османова и Нестерени их осматривали несколько раз. Один раз их обыскали сотрудники милиции при задержании, обыскивали их, потом пригласили понятых, но ничего не нашли", — сказал защитник.

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Затем, продолжил он, их привезли в МВД и произвели осмотр.

"При проведении осмотров, сотрудники УКОН не составляли акт личного осмотра, что противоречит нормам Уголовного процессуального кодекса. Осмотр его (Османова – ред.) в помещении УКОН МВД зафиксирован на видео. Мы просматривали видео, там видно как вытряхивают его нижнее белье, и якобы из трусов выпали три свертка с наркотиками, они не могли там находиться. Перед этим видно на видео, как милиционер толкает свертки, подбрасывая наркотики. После просмотра я попросил исключить из доказательств акт личного досмотра, суд согласился с этим и признал недопустимым доказательством, других данных о вине Османова нет", — заметил адвокат.

Также он добавил, что не доказан факт ввоза наркотиков в Абхазию Дмитрием Нестереней и Кемалом Османовым.

Председатель Палаты адвокатов Абхазии Иван Зарандия, представляющий интересы Эльдара Мамедова, рассказал, что Мамедов признал вину в распространении наркотиков и активно сотрудничал со следствием.

"Мы не против того, чтобы бороться с этим злом, это страшное зло, которое убивает наших людей, мы все это понимаем. Мы не хотим обелить виновных, адвокаты работают в рамках закона. Предъявлен ввоз наркотиков Мамедову и Нестерене, необходимо было доказать, что они ввезли с территории России наркотики, а таких доказательств нет. Прокурор, выступая с обвинительной речью, говорит, что есть косвенное доказательство. Можно давать человеку пожизненное заключение по косвенному доказательству?" — задается он вопросом.

С момента задержания Мамедов рассказывал следствию о том, где закладывал наркотики, пояснил Зарандия.

"Он все показывал работникам милиции, более того, он озвучивал другие факты, по которым ему не было предъявлено обвинение. Мы считаем, что совершена большая ошибка не в отношении Мамедова, а в отношении нашего закона", — считает Иван Зарандия.

Адвокат не оспаривает того факта, что Мамедов занимался закладками наркотиков, однако участие его во ввозе с территории России не доказано, уверен он.

"Хочу обратить внимание на то, что деньги с банковской карты Мамедова в размере более чем в 360 тысяч рублей исчезли. Мы против того, чтобы травили наших людей, но докажите вину и судите, согласно существующим законам", — призвал защитник.

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Как сообщают правоохранительные органы, Мамедов, Нестереня и Османов были задержаны 22 февраля 2017 года в селе Баслата Сухумского района. Обвиняемые занимались закладками метадона, которые закреплялись с помощью магнитов на различных металлических поверхностях.

По утверждению Генпрокуратуры, указанные лица развернули свою преступную деятельность еще с октября 2016 года и охватили города Гагра, Гудаута, Новый Афон, Сухум и Гулрыпшский район.