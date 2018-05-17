17 мая 1993 года: на Восточном фронте уничтожили танк противника

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Минобороны Абхазии, на Гумисте продолжаются позиционные бои. Из орудий и реактивной артиллерии грузинские войска вели обстрел позиций Вооруженных сил Абхазии и населенных пунктов Эшера, Шицкуара и Новый Афон. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Жертв нет, позиции стабильны.

"17 мая на Восточном фронте шли перестрелки. Грузинские войска предприняли активные действия в направлении Лабра. Принятыми ответными мерами они были остановлены, отброшены на исходные позиции. При этом уничтожено семь солдат и один танк противника. Со стороны Вооруженных сил Абхазии один боец ранен. Ночью грузинские войска подвергли артиллерийскому обстрелу населенные пункты Пакуаш, Беслаху, Лабра, Мыркула. Жертв нет", – передает газета "Республика Абхазия" со ссылкой на Минобороны Абхазии.

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