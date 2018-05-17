Минэкономики запретило Госстандарту Абхазии проверки без согласования с министерством

СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Государственному комитету Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору запрещено проводить плановые проверки без согласования с Министерством экономики. Об этом сообщает официальный сайт Минэкономики.

Соответствующий приказ подписал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба в четверг 17 мая.

"Госстандарту приказано представлять в Министерство экономики ежегодный график проведения плановых проверок, а также информировать об осуществлении внеплановых проверок, проводимых в соответствии с законодательством Республики Абхазия в случаях возникновения обстоятельств, угрожающих безопасности, здоровью, жизни людей, окружающей среде и иных обстоятельств, по осуществлению которых требуется принятие неотложных мер, в течение 24 часов с момента их проведения", — говорится в сообщении.

Приказ запрещает проведение плановых проверок до получения соответствующего согласия Министерства экономики на их проведение.

"Управлению координации государственных предприятий Министерства экономики поручено обеспечить рассмотрение и разрешение вопросов по согласованию плановых проверок в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующей информации, а в отношении осуществления внеплановых проверок – в течение двух рабочих дней", — отмечает Минэкономики.

Управление совместно с Госстандартом должно подготовить единую форму документов, используемых при проведении государственного контроля (надзора) Госстандартом в рамках законодательства Республики Абхазия.