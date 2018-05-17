"Не кошмарить!": Минэкономики Абхазии взяло под свой контроль проверки бизнеса

О том, как появился приказ министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба, запрещающий Госстандарту проводить плановые проверки объектов без согласования с министерством и как к этой инициативе относится бизнес, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Государственному комитету Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору запрещено проводить плановые проверки без согласования с Министерством экономики. Соответствующий приказ был подписан Адгуром Ардзинба в четверг 17 мая.

О чем приказ

Приказ министра экономика Абхазии, пояснил его заместитель Батал Тарба, продолжает послание президента республики в части снижения административного давления на бизнес и сокращения числа всякого рода проверок.

"Мы планируем, что эта мера позволит более качественно подходить к процедуре проверок, потому что Министерство экономики — это полномочный орган, в том числе и по защите прав предпринимателей, поэтому будет оценивать целесообразность тех или иных мероприятий на предмет их результативности и повышения качества. Проверка должна преследовать определенные цели, связанные с тем, что необходимо выявлять те или иные конкретные нарушения тех или иных норм законодательства", — добавил замминистра.

В Госстандарте существует определенный план проверок, обусловленный нормами законодательства, уточнил Тарба.

"Но тем не менее, учитывая что президентом Министерству экономики поручено общее руководство деятельностью, в том числе и Госстандарта как органа государственной власти, мы хотим, чтобы эти планы разрабатывались совместно с Министерством экономики", — подчеркнул он.

Более того, продолжил Тарба, за всеми процедурами будет надзирать ответственный сотрудник Министерства экономики.

"Этот подход обусловлен нашим общим принципом, мы в настоящее время работаем над созданием условий для коллегиальных проверок. Мы считаем, что для любого предприятия будет намного комфортнее и проще, если проверяющие структуры будут приходить в один определенный промежуток времени за календарный год. Я подчеркиваю, что это временная мера, до того пока не будет соответствующее законодательство разработано и принято", — отметил замминистра.

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Минэкономики будет стремиться к тому, чтобы сократить количество проверок бизнес-структур и отдельных предпринимателей, которые работают надлежащим образом и с соблюдением норм, заверил он.

"Такие предприятия должны как можно меньше взаимодействовать с контролирующими и надзорными органами. Любое такое взаимодействие — это излишние бюрократические процедуры, давление, это излишние издержки, которые нам нужно сокращать", — заявил Тарба.

При этом замминистра уверен, что само качество проверок и выявление реальных нарушений не пострадает.

"Кроме того, у нас есть такая идея, надеемся в ближайшее время ее осуществить, это создание горячей линии для граждан, чтобы любой желающий мог на условиях конфиденциальности информировать Министерство экономики о том, что существуют какие-то нарушения, либо иные негативные действия, вносить предложения об улучшении работы каких-то госструктур, в том числе и Госстандарта", — подчеркнул он.

А что бизнес?

Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Качарава положительно воспринял новый приказ Минэкономики.

"Это очень хорошее решение министра экономики, вообще надо минимизировать проверки, их надо проводить реже и одним органом. Проверка должна быть комплексной, то есть они не должны мешать бизнесу работать.

Если нужно проверить разные направления деятельности, я считаю правильным организовать совместную проверку, в которую будут входить различные ведомства. Если нужно проверить налоги, значит должна присутствовать и налоговая служба, и Госстандарт", — считает он.

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Сейчас в разное время проверки проводят несколько инстанции от налоговой инспекции и ОБЭПа до Генпрокуратуры и МЧС.

"Я не могу сказать, что в каждой организации эти проверки проходят очень часто, но раз в год такие проверки проводятся, и это очень сильно отвлекает от работы. Потому что проверяющие приходят не за один раз, а по очереди. К примеру, если проверяет ОБЭП, то предприятие может закрыться на 10 или 20 дней, после них приходят другие проверяющие", — объясняет бизнесмен Качарава.

Будем согласовывать

На сегодня все проверки Госстандартом временно приостановлены, сообщил председатель Госкомитета Ахра Пачкория.

"На данном этапе все проверки приостановлены, единственная проверка проводится совместно с галской прокуратурой. У нас есть квартальный план работы и годовой, эти планы будут согласовываться с министром экономики, каждая наша дальнейшая работа будет проходить по согласованию", — добавил он.

Согласно законодательству, проверка предприятий должна проводиться не менее одного раза в год.

"Мы проверяем объекты торговли, предприятия производства, торговлю, все это мы проверяем один раз в год по плану работы. Бывают также внеплановые проверки. Сейчас на каждом объекте мы требуем создать уголок потребителя, это в основном сфера торговли. Мы оставляем номера телефонов горячей линии, и в любое время потребители могут позвонить, если есть какая-то жалоба, просрочка и так далее", — пояснил Пачкория.

На подобные сигналы сотрудники Госстандарта реагируют внепланово, при этом он уточнил, что население неохотно сообщает о нарушениях.

Управлению координации государственных предприятий Министерства экономики поручено подготовить совместно с Госстандартом единую форму документов для проведения контрольных мероприятий.