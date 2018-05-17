Хаджимба принял делегатов дипведомств, прибывших на 25-летие МИД Абхазии

СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 17 мая принял представителей Министерств иностранных дел Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Арцах, прибывших на празднование 25-летия Министерства иностранных дел Республики Абхазия. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Мы продолжим развивать и укреплять наши отношения во имя мира и дружбы наших народов", — сказал президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазской дипломатии исполнилось четверть века

Участники встречи поблагодарили главу государства за прием и поздравили с 25 годовщиной со дня образования министерства иностранных дел.

"МИД России находится в самом тесном повседневном взаимодействии с министерством иностранных дел Республики Абхазия. Мы надеемся, что это вносит весомый вклад в общее поступательное развитие отношений между нашими странами", — сказал директор четвертого департамента стран СНГ министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Павловский.

Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев подчеркнул, что взаимоотношения между республиками развиваются на самых разных уровнях, включая парламентскую дипломатию.

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев передал приветствие Анатолия Бибилова Раулю Хаджимба и поблагодарил за теплый прием. Он подчеркнул высокий уровень организации праздничных мероприятий и отметил, что в рамках данной поездки также предпринимает действия по расширению и укреплению дружеские взаимоотношений.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поблагодарил гостей за визит.

"Это показывает, что тот курс, который определяет наш Президент, направленный на укрепление и развития наших двусторонних отношений, дружеских отношений, остается неизменным", — отметил Министр.

Министерство иностранных дел Абхазии учреждено 17 мая 1993 года в самый разгар грузино-абхазской войны. В разные годы внешнеполитическое ведомство Абхазии возглавляли Саид Таркил, Сократ Джинджолия, ЛеонидЛакербая, Константин Озган, Игорь Ахба, Сергей Шамба, Максим Гвинджия, Вячеслав Чирикба.