Ачба о состоянии мостов и туннелей Абхазии: неудовлетворительное

Директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба на пресс-конференции в Сухуме рассказал о состоянии двух туннелей в Гагре и мостов Абхазии в четверг 17 мая.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Состояние мостов Абхазии и двух туннелей в Гагре — неудовлетворительное, поделился оценкой российских специалистов директор "Абхазавтодора" Борис Ачба на пресс-конференции в четверг 17 мая.

"В 2008 году российские специалисты дали неудовлетворительную оценку состоянию всех мостов Абхазии, которых у нас в стране около 70. В плохом состоянии находятся Келасурский, Мачарский мосты, а также мост на 16 километре в Гагре требует немедленного исследования и ремонта", — отметил Ачба.

Он добавил, что на балансе "Абхазавтодора" два туннеля в Гагре, расположенных на объездной дороге. Протяженность туннелей 800 и 1200 метров. Их техническое состояние и качество внутреннего освещения тоже признаны неудовлетворительными.

Такое мнение о туннелях в Гагре у специалистов возникло в связи с тем, что в них попадает вода. Эту проблему необходимо решать в кратчайшие сроки, уверен директор "Абхазавтодора".

"У нас есть проекты того, как привести в порядок эти туннели с учетом наших финансовых возможностей, но для этого нужны специалисты. Мы их пригласим в любом случае", — заверил Борис Ачба.

Ачба также рассказал, что проект второго моста через реку Гумиста, о котором впервые заговорили в середине 2016 года, находится на стадии проектирования.