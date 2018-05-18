15:22 18 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Пресс-конференция по итогам чемпионата Абхазии по футболу

Напряженный и короткий: Федерация футбола Абхазии подвела итоги чемпионата

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8310

Пресс-конференция по итогам XXV чемпионата Абхазии по футболу состоялась в Sputnik 18 мая.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Чемпионат Абхазии по футболу завершилась досрочной победой столичной команды "Нарт", рассказал на пресс-конференции в Sputnik президент Федерации футбола Джума Кварацхелия.

"В чемпионате участвовало семь команд, сыграно 42 игры в 14 турах. Победителем досрочно стал футбольный клуб "Нарт", второе место заняла "Гагра", третье место – ФК "Рица". Чемпионат был напряженный, но нарушений было намного меньше, чем в прошлом году", – отметил Кварацхелия.

Секрет успеха "Нарта", по словам тренера команды Фераса Исмаила, в слаженной и усердной работе.

"Футболисты усердно занимались, не пропускали ни одной тренировки", – уточнил он.

Джума Кварацхелия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Четверть века: юбилейный чемпионат Абхазии по футболу стартует в Гагре

Капитан команды Лаша Когония добавил, что футболисты с самого начала поставили себе четкую цель – победить.

"Мы следовали этой цели, тренировались усердно и добились цели", –  сказал он.

Чемпионат Абхазии в 2018 году решили сделать коротким, чтобы сборная республики лучше подготовилась к Чемпионату мира по футболу по версии ConIFA, который пройдет в Лондоне.

"Для этого мы начали наш чемпионат раньше. Сегодня уже начинаются сборы. Попадают туда около 30 футболистов, из них 25 поедут в Лондон", – добавил Кварацхелия.

Точный состав сборной еще не определен. Но президент Федерации футбола Абхазии уверен, спортсмены вернутся из Лондона с победой.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Студенты вуза. Архивное фото
    Кем быть?

    Исследование студенческой миграции казахстанских выпускников показало, что 20 процентов абитуриентов республики выбирают вузы Китая и России.

  • Фото сделанная пять лет назад россиянином Генрихом Сидоренко
    Ищу тебя!

    Россиянин Генрих Сидоренко ищет пару из Кыргызстана, которую запечатлел на фото пять лет назад, чтобы отдать снимок.

  • Учения ВДВ России, Беларуси, архивное фото
    Совместные действия

    Военные разведчики Беларуси поехали на тренировку в Россию: офицеры отработают совместные приемы против условного противника.

  • Балтийский угольный терминал в Вентспилсском свободном порту
    Очень сложная картина

    Россия активно развивает свои порты, поэтому объемы транзита российских грузов в портах стран Балтии продолжат сокращаться.

  • Призывники
    Под ружье

    В Сейме Литвы зарегистрировали законопроект о введении всеобщей воинской повинности сразу после окончания школы.

  • Пенсионеры
    Итальянская пенсия

    В Риме прошел первый раунд переговоров между Молдовой и Италией по проекту двустороннего Соглашения о социальном обеспечении.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Достоинство и превосходство: эксперты оценили российские истребители
Водитель Volvo с абхазскими номерами переехал мужчину в Сочи после спора
Водитель Volvo с абхазскими номерами переехал мужчину в Сочи после спора
Заглушка
Лучшие бомбардиры в истории ЧМ по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia