Напряженный и короткий: Федерация футбола Абхазии подвела итоги чемпионата

Пресс-конференция по итогам XXV чемпионата Абхазии по футболу состоялась в Sputnik 18 мая.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Чемпионат Абхазии по футболу завершилась досрочной победой столичной команды "Нарт", рассказал на пресс-конференции в Sputnik президент Федерации футбола Джума Кварацхелия.

"В чемпионате участвовало семь команд, сыграно 42 игры в 14 турах. Победителем досрочно стал футбольный клуб "Нарт", второе место заняла "Гагра", третье место – ФК "Рица". Чемпионат был напряженный, но нарушений было намного меньше, чем в прошлом году", – отметил Кварацхелия.

Секрет успеха "Нарта", по словам тренера команды Фераса Исмаила, в слаженной и усердной работе.

"Футболисты усердно занимались, не пропускали ни одной тренировки", – уточнил он.

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Капитан команды Лаша Когония добавил, что футболисты с самого начала поставили себе четкую цель – победить.

"Мы следовали этой цели, тренировались усердно и добились цели", – сказал он.

Чемпионат Абхазии в 2018 году решили сделать коротким, чтобы сборная республики лучше подготовилась к Чемпионату мира по футболу по версии ConIFA, который пройдет в Лондоне.

"Для этого мы начали наш чемпионат раньше. Сегодня уже начинаются сборы. Попадают туда около 30 футболистов, из них 25 поедут в Лондон", – добавил Кварацхелия.

Точный состав сборной еще не определен. Но президент Федерации футбола Абхазии уверен, спортсмены вернутся из Лондона с победой.