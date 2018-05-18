Как день абхазского дипломата отметили в Москве

Двадцать пять лет назад первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба пописал указ о создании Министерства иностранных дел. День подписания этого указа стал праздником – Днем абхазского дипломата.

Этот день отмечали не только в Сухуме, но и в Москве. В ресторане абхазской кухни "Страна души" состоялся торжественный прием. Корреспондент Sputnik побывал на празднике и делится впечатлениями.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазской дипломатии исполнилось четверть века

Sputnik, Лев Рыжков

Праздник проходил в самом центре российской столицы. К зданию ресторана съезжались автомобили с дипломатическими номерами. А в самом заведении высоких гостей ждала атмосфера домашнего уюта, которая еще раз свидетельствовала о том, что Абхазия – страна души.

На празднике присутствовали высокопоставленные гости из российского МИДа, дипломаты из братской Южной Осетии, Никарагуа, Джибути, Доминиканской Республики, а также представители российских регионов, заинтересованных в сотрудничестве с Абхазией.

"Это было очень трудное и тяжелое время, была война, — сказал, выступая перед присутствующими Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в РФ Игорь Ахба. – И, преодолевая все эти трудности, абхазские дипломаты приобрели очень хорошую школу. Россия была первым государством, которое 26 августа 2008 года признало независимость и суверенитет Абхазии. Поэтому основные усилия внешней политики направлены на дальнейшее углубление росийско-абхазского стратегического партнерства".

© Фото : предоставлено Посольством Абхазии День абхазского дипломата отметили в Москве

Также перед собравшимися выступил первый посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев.

"Десять лет из двадцати пяти мне посчастливилось работать вместе с абхазскими дипломатами, — сказал Григорьев. — Сегодня МИД Абхазии и абхазская дипломатия представляет собой, на мой взгляд, идеальный сплав опыта и молодости. В рядах абхазских дипломатов очень много выдающихся государственных деятелей. Я абсолютно уверен, что наш стратегический союз и наша теплая, искренняя профессиональная дружба между двумя МИДами будет крепнуть на благо двух наших стран и народов".

Абхазские дипломаты – это мужественные, профессиональные люди. На их долю пришлись и война, да и мирные переговоры порою не очень отличались от войны. В 1993 году именно будущие сотрудники посольства Абхазии прорвали информационный вакуум, который окутывал молодую республику.

И не случайно многие подчеркивали, что внешнеполитическое сотрудничество дипломатов России и Абхазии представляет идеал межгосударственного сотрудничества и взаимопонимания, к которому стоит стремиться на международной арене.