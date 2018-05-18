Как день абхазского дипломата отметили в Москве

Этот день отмечали не только в Сухуме, но и в Москве. В ресторане абхазской кухни "Страна души" состоялся торжественный прием. Корреспондент Sputnik побывал на празднике и делится впечатлениями.
Sputnik, Лев Рыжков
Праздник проходил в самом центре российской столицы. К зданию ресторана съезжались автомобили с дипломатическими номерами. А в самом заведении высоких гостей ждала атмосфера домашнего уюта, которая еще раз свидетельствовала о том, что Абхазия – страна души.
На празднике присутствовали высокопоставленные гости из российского МИДа, дипломаты из братской Южной Осетии, Никарагуа, Джибути, Доминиканской Республики, а также представители российских регионов, заинтересованных в сотрудничестве с Абхазией.
"Это было очень трудное и тяжелое время, была война, — сказал, выступая перед присутствующими Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в РФ Игорь Ахба. – И, преодолевая все эти трудности, абхазские дипломаты приобрели очень хорошую школу. Россия была первым государством, которое 26 августа 2008 года признало независимость и суверенитет Абхазии. Поэтому основные усилия внешней политики направлены на дальнейшее углубление росийско-абхазского стратегического партнерства".
Также перед собравшимися выступил первый посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев.
"Десять лет из двадцати пяти мне посчастливилось работать вместе с абхазскими дипломатами, — сказал Григорьев. — Сегодня МИД Абхазии и абхазская дипломатия представляет собой, на мой взгляд, идеальный сплав опыта и молодости. В рядах абхазских дипломатов очень много выдающихся государственных деятелей. Я абсолютно уверен, что наш стратегический союз и наша теплая, искренняя профессиональная дружба между двумя МИДами будет крепнуть на благо двух наших стран и народов".
Абхазские дипломаты – это мужественные, профессиональные люди. На их долю пришлись и война, да и мирные переговоры порою не очень отличались от войны. В 1993 году именно будущие сотрудники посольства Абхазии прорвали информационный вакуум, который окутывал молодую республику.
И не случайно многие подчеркивали, что внешнеполитическое сотрудничество дипломатов России и Абхазии представляет идеал межгосударственного сотрудничества и взаимопонимания, к которому стоит стремиться на международной арене.