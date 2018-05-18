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18 мая 1993 года: крыша рынка в Сухуме обвалилась из-за упавшего снаряда

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (278)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Пенсионерка Людмила Тарнава, оставшаяся в оккупированном Сухуме, пишет в своем дневнике:

"С утра пошла в Собес —  предложили пенсионерам отметиться, чтобы не было "мертвых душ"  при получении пенсий. Пешком! Туда и обратно. В Собесе столпотворение несчастных, затурканных такой жизнью пенсионеров. По пути заглянула на центральный рынок. Крыша крытого здания рынка обвалилась то ли от снаряда, то ли от бомбы, брошенной туда", –  пишет она.

По словам пенсионерки, из-за обстрелов жители Сухума боятся выходить на улицы.

"В город идти не хотелось – боялась обстрелов. Почему постоянно бьют по городу? С какой целью? И кто? Абхазы из Гудауты, российские войска или сами грузинские с целью обвинения российских войск? Ничего непонятно. Кто бы ни бомбил или обстреливал город, нам от этого не легче – живем в постоянной тревоге. С утра было тихо, но когда я была уже дома, началась стрельба туда-сюда. Вчера было много информации: телевидение Абхазии, а по второму каналу беседа Андрея Караулова с Джабой Иоселиани. Показал эту передачу нам Тбилиси. Ничего убедительного он журналисту так и не сказал: из-за чего война, как ее прекратить и выйти из тупика, и стоило ли ее затевать лишь из-за того, что в парламенте больше депутатов абхазской национальности и 12 министров-абхазов. Хорошо ответил Караулов: "Да пусть и 12 – жалко, что ли? Это же Абхазия?" В  общем, как-то все несерьезно, по-детски, а льется кровь, гибнут люди, и многие остаются без крова и без имущества. Оказывается, перед войной это абхазы, а не звиадисты из Мегрелии и Абхазии взрывали мосты и железные дороги в Абхазии, баламутили Абхазию с целью провокации, чтобы Тбилиси вынуждены были ввести свои войска. И они их ввели. Вроде бы для охраны дорог и мостов. А на деле, вероятно, просто разогнать неугодный парламент. Как до того разогнали бывший парламент Грузии во главе с Гамсахурдия.
Хлеба опять на нашем хлебозаводе нет, хотя грузовые машины с мукой приезжают, свет один день горит, другой – нет, воды питьевой все нет, есть нечего – в магазинах пусто, и они закрыты, а вся гуманитарная помощь на черном рынке, царит произвол перекупщиков и спекулянтов. Так как же жить людям? Из-за отсутствия воды несет  вонью из наших подвалов, т.к. канализация не работает… Вот так и живем", – жалуется Людмила Тарнава.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (278)



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