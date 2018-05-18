Верховный суд Абхазии допросил свидетелей по делу об убийстве российского туриста

Турист из России Андрей Кабанов был убит в результате разбойного нападения в селе Приморское 11 июля 2017 года.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Верховном суде Абхазии прошло второе слушание по делу об убийстве российского туриста Андрея Кабанова, произошедшее 11 июля 2017 года.

Председательствующий судья Екатерина Онищенко в начале процесса дала слово стороне обвинения, прокурор Тамила Бигвава зачитала показания потерпевших Николая Чижикова и его несовершеннолетнего сына Артема Чижикова.

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В июле 2017 года семьи Андрея Кабанова и Николая Чижикова приехали на отдых в Абхазию, поселились в частном доме в селе Приморское. Спустя несколько дней, 11 июля, они решили устроить отдых на берегу моря, недалеко от места, где река Аапста впадает в море. Находясь там они и подверглись нападению двоих грабителей, у одного был с собой автомат, другой был вооружен ножом.

В результате нападения Андрей Кабанов получил ножевое ранение в область сердца и позже скончался в Гудаутской районной больнице.

Исходя из того, что Николай и Артем Чижиковы не присутствовали, свидетельские показания зачитала прокурор. Так, по показаниям Артема Чижикова, они со своей семьей и семьей Кабановых 11 июля примерно в 10 часов утра пошли на море, с собой прихватили удочки.

"Примерно через 20 минут, в той стороне, где я плавал, со стороны кустов вдоль берега реки к нам навстречу бежит Наталья (Кабанова – ред.), а позади идет человек, который держит в руке автомат, позади него шел еще один, который держал нож, тот подошел к Андрею Кабанову, стоявшему по колено в воде, они о чем-то громко спорили, и человек махал ножом перед лицом Андрея", — говорится в протоколе допроса.

Заметив это, родители Артема Чижикова стали собирать вещи, чтобы бежать, однако человек с автоматом остановил их, угрожая оружием. После грабители потребовали выложить все содержимое сумок.

"Человек с ножом очень сильно кричал, сказал, что Андрей его чуть не убил, и он ударил его ножом, от чего у Андрея отказали ноги, и сказал, что он нас всех убьет. Они требовали деньги, поэтому мой отец ушел за ними", — свидетельствовал Артем Чижиков.

Суд пригласил свидетелей обвинения. Первой показания дала медсестра Гудаутской районной больницы Людмила Гварамия.

"Утром я вышла на работу и услышала сильный сигнал автомобиля, я выскочила. Из машины вышел человек с криками помогите, мы увидели, что лежит мужчина, его сразу уложили на носилки. Когда с таким сигналом подъезжают машины, все врачи спускаются, когда мы его занесли в перевязочную, решили сразу отправить на операцию. Я спустилась на свое место работы, надо было сообщить в милицию, так как когда поступает человек с раной, мы должны сообщать", – сказала она.

О том, что поступивший в лечебницу человек умер, Людмила Гварамия узнала позже.

Оперуполномоченный Гудаутского РОВД Владислав Харазия 11 июля 2017 года нес службу недалеко от села Приморское, где произошло преступление.

"11 июля 2017 года я был в составе оперативной группы, примерно в 11 часов мне на сотовый телефон позвонил дежурный нашего РОВД и сообщил о том, что недалеко от поворота на село Аацы произошло ножевое ранение, мы выехали, подъехали, но ничего не увидели. Мы перезвонили и сказали, что ничего нет, после чего мне позвонил дознаватель и сообщил о том, что надо проехаться и посмотреть", — рассказал он.

Через несколько минут Владислав Харазия со своим коллегой Русланом Григолия стали искать место преступления.

"Мы встретили парня, который сказал нам о том, что нападавших было двое, и показал дорогу куда они побежали. Мы прошли до конца, до трассы, а там уже встретили сотрудников СГБ. После мы поехали на место, где это случилось", — сообщил Харазия.

© AFP 2018 / DAMIEN MEYER Прокуратура предъявила обвинение задержанным за убийство российского туриста

Никого не обнаружив, оперативники решили выйти обратно к центральной трассе, где милиционер Руслан Григолия обнаружил пострадавших.

"Было двое женщин и два ребенка, естественно мы подошли, начали расспрашивать, откуда они и что с ними случилось. Нам сообщили, что на них напали двое и, увидев нас, они побежали в сторону свалки. Я сразу достал телефон, позвонил заместителю начальника РОВД и сообщил. Через несколько минут все силовики были на месте, но задержали их через несколько дней", — сказал оперативник.

Руслан Джарсалия в тот день случайно оказался рядом и именно он отвез раненого Андрея Кабанова в больницу.

"Я заехал на пляж, вижу в метрах пятидесяти лежит человек в море, я думал, что он отдыхает, и поехал дальше. Вдруг я услышал его голос, он просил о помощи. Я остановился и спросил, что с ним случилось, он сказал, что нужно вызвать скорую и милицию. Он лежал. Половина тела была в море, другая на берегу. Он сказал, что его ударили ножом, вода в море была красная вокруг него. Пострадавший сказал, что на них напали, и все время говорил, что его двоих детей убили. Я сказал, что надо срочно ехать в больницу, но он ни в какую не соглашался, сказал что никуда не поедет, так как его семье угрожает опасность. Я не смог его убедить в том, что нужно ехать в лечебницу", — вспомнил Джарсалия.

По его словам, раненый Кабанов убедил его, чтобы отправиться на переговоры с нападавшими.

"Но нам не удалось никого обнаружить", — отметил он.

После, увидев, что состояние пострадавшего ухудшается, Руслан Джарсалия решил отвести его в больницу.

"Он уже был очень слаб, мы его подняли, положили в машину и повезли в больницу, в машине не было ни капли крови, он ее всю потерял. Если бы он согласился поехать с нами сразу, то, возможно, нам удалось бы его спасти", — считает свидетель.

Следующее судебное заседание по делу об убийстве Андрея Кабанова состоится 21 мая

Разбойное нападение на российских туристов из Москвы, в результате которого погиб один из отдыхающих — Андрей Кабанов — было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля 2017 года. Вместе с погибшим были супруга Наталья Кабанова, двое их детей и семья Чижиковых — Николай и Наталья, тоже с двумя маленькими детьми.

За все послевоенное время в Абхазии это было первое убийство туристов. По тревоге были подняты все силовые структуры республики. Убийц искали не только с земли, но и с воздуха, задействовав вертолет Минобороны.

По поручению президента, премьер-министр Абхазии Беслан Барциц взял под личный контроль организацию доставки на родину пострадавшей семьи и тела погибшего.

Установить и задержать подозреваемых в этом преступлении удалось всего лишь через несколько дней, ими оказались братья Адгур и Даур Джинджолия, жители села Абгархук Гудаутского района. Они во всем сознались.

Как сообщала пресс-служба Генпрокуратуры, задержать подозреваемых за столь короткое время удалось в результате слаженных действий подразделений СГБ и МВД республики.

27 июля прокуратура Гудаутского района предъявила обвинение братьям Джинджолия, задержанным по подозрению в нападении на группу туристов и убийстве Андрея Кабанова.