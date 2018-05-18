Сухумские маршрутки поехали, но по своему тарифу

Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали против повышения тарифов на проезд в столичных маршрутных такси в пятницу 18 мая.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Маршрутные такси Сухума возобновили работу с 16:00 пятницы 18 мая по неофициальному тарифу в размере 20 рублей, об этом рассказали корреспонденту Sputnik водители маршруток.

"Депутаты сделали так, как им выгодно. Мы начали работать после того, как они приняли такое решение, с которым мы не согласны. Выехали в 16:00 и возим людей за 20 рублей", — отметил водитель Нарсоу Адлейба.

Адлейба и его коллеги подчеркнули, что тариф, который они установили самостоятельно, вынужденный и обоснованный. На примере направления Рынок — Новый район они подсчитали, что за один круг максимум могут заработать 1200 рублей, 600 из них уходит на топливо, 150 на путевки и сто рублей диспетчерам.

"Плюс ко всему этому обслуживание автомобиля, мойка и что останется на жизнь? У нас ведь тоже есть семьи, мы тоже народ, а нас чуть ли врагами не сделали", — возмущен один из водителей.

15 мая водители маршрутных такси, курсирующих от центрального рынка до Нового района, самостоятельно повысили стоимость проезда с 15 до 20 рублей. 16 мая они начали забастовку, которую закончили во второй половине пятницы 18 мая.