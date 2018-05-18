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Подписание документов между Министерством культуры РА и Союзом журналистов РА

Свободный доступ: журналисты Абхазии и России смогут бесплатно посещать музеи

© Фото: mkra
В Абхазии
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Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия и председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг подписали "Соглашение о сотрудничестве" между Министерством культуры и Союзом журналистов республики в Сухуме 18 мая.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Журналисты Абхазии и России смогут посещать Государственные музеи республики бесплатно, сообщила пресс-служба Министерства культуры Абхазии в пятницу 18 мая.

"Сотрудникам СМИ Абхазии будет предоставлен свободный доступ в музеи при предъявлении членского билета Союза журналистов Абхазии или редакционного удостоверения.  Представители иностранных СМИ могут бесплатно посещать госмузеи в Абхазии при предъявлении редакционного удостоверения,  членского билета Союза журналистов России, а также  профессиональных журналистских союзов других стран,  либо международной профессиональной карточки журналиста", — проинформировал Союз журналистов.

Соглашение вступило в силу с момента его подписания и действует до 2023 года.

"Мы с удовольствием восприняли предложение председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашиг и решили присоединиться к мировой практике в международный день музеев", — сказала министр культуры Эльвира Арсалия.

Акция Ночь в музее в Государственном музее в Сухуме
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Арсалия добавила, что это соглашение предусматривает не только бесплатное посещение постоянных экспозиции, но и тех выставок, которые министерство культуры планирует привозить в абхазские музеи.

"Мы надеемся, что это соглашение станет важным вектором в деле пропаганды культуры и развития музеев страны", — сказала он.

Общественной практикой назвал Руслан Хашиг предоставления права бесплатного доступа в музеи сотрудникам СМИ.

"Сейчас  этот вопрос активно обсуждается и в России в связи с обращением Союза журналистов  РФ в Министерство культуры и в ближайшее время  аналогичное соглашение, вероятно,  будет подписано и в Москве", — сказал Хашиг. 

Он добавил, что эта практика будет способствовать популяризации абхазской культуры в целом.




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