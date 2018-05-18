Пыль в глаза: жители улицы в Сухуме вышли с требованием ремонта дороги

Жители улица Имама Шамиля в столице Абхазии жалуются на то, что прекращены ремонтные работы этой улицы.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Десятки жителей улицы Имама Шамиля в Сухуме вышли с требованием отремонтировать дорогу и перекрыли ее в знак протеста вечером пятницы 18 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ачба рассказал о причинах задержки ремонта дорог в Сухуме

Люди возмущены тем, что улицу, на которой они живут, власти не могут отремонтировать со дня окончания грузино-абхазской войны. Не так давно надежда на это у них появилась, но быстро исчезла.

"Около месяца назад пригнали технику, сделали подсыпку и начали класть асфальт. Поработали два дня, и испортилась погода. Нам сказали, что вернутся после того, как погода прояснится, но вместо того, что продолжить работу, увезли технику и работы прекратились. Зачем вообще надо было тогда начинать? Мы не понимаем, что происходит, пусть нам ответят", — возмущался один из жителей улицы Имама Шамиля Дмитрий.

Пошли слухи о том, что деньги на этот объект у заказчиков закончились и работы отложены на 2019 год, добавил он.

Жители объясняют, что неподалеку расположен автобусный парк и когда автотранспорт проезжает по их улице, им приходится закрывать все окна и двери в домах, так как поднимаются гигантские столбы пыли, которым они вынуждены дышать. Летом приходится особенно тяжело.

В знак протеста жильцы попытались перекрыть бетонной плитой въезд на Имама Шамиля с улицы Гулиа.

© Sputnik Бадри Есиава Жители улицы Имама Шамиля требуют отремонтировать дорогу

На возмущения горожан отреагировали вице-премьер Абхазии Роман Шоуа и министр внутренних дел республики Гарри Аршба. Выслушав эмоциональные рассказы жителей улицы, Роман Шоуа пообещал разобраться в проблеме и предложил на следующий день – в субботу организовать встречу с ответственными людьми за ремонт улицы Имама Шамиля, на котором он лично будет присутствовать.

После долгих и бурных дискуссий, власти и горожане договорились детально обсудить проблему в условленное время и найти решение возникшему многие годы назад проблемы.