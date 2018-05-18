Главред "Абхазия-информ" о ситуации с Вышинским: категорически против арестов журналистов

Руководителя РИА Новсти Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая и поместили под арест в Херсоне. Журналиста подозревают в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Категорическое неприятие к давлению власти на журналистов высказала главный редактор информационного агентства "Абхазия-информ" Манана Гургулия, комментируя арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"В данном случае, речь идет о том, что человек работал, освещал происходящие события. Когда подтасовываются факты, естественно это не может не возмущать. К сожалению, в последнее время, наблюдается негативная тенденция на Украине по отношению к журналистам из других стран", — считает она.

По словам Гургулия, арест Кирилла Вышинского никак не способствует развитию демократических институтов на Украине.

"Есть международные институты, которые занимаются в том числе вопросами защиты журналистов, если их не хватает, то почему бы не создавать механизмы защиты представителей СМИ. Мне сложно сказать что конкретно можно иметь в виду, но профессиональное сообщество должно реагировать на такие проявления", — подчеркнула она.

Главред отметила, что в такой ситуации журналистское сообщество должно реагировать не только в России, но и на самой Украине.

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"Должна быть реакция не только российских журналистов, но и какой-то части украинских", — подчеркнула она.

Манана Гургулия поделилась мнением, почему западные СМИ предпочитают отмалчиваться по поводу ареста Вышинского.

"Журналистика становится политизированной, и иногда становится жертвой геополитических интересов, и, в силу конфликтной ситуации, которая сложилась между Украиной и Россией, я думаю, это как-то обуславливает реакцию в том числе и западных СМИ", — сказала она.

Президент России Владимир Путин 18 мая назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с задержанием.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал новость об аресте Кирилла Вышинского, отметив, что "он фактически оставлен в тюрьме и будет содержаться в жестоких условиях ".

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель РИА Новости Украина Вышинский.

Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.