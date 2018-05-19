Уличный договор: власти обещали проложить асфальт на улице в Сухуме

На улице Имама Шамиля в Сухуме в субботу утром снова собрались жители с требованием отремонтировать дорогу.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Жители улицы Имама Шамиля встретились с вице-премьером Абхазии Романом Шоуа и директором РУП "Абхазавтодор" Борисом Ачба.

© Sputnik Бадри Есиава Пыль в глаза: жители улицы в Сухуме вышли с требованием ремонта дороги

После недолгих переговоров, вице-премьер и директор РУП "Абхазавтодор" пообещали местным жителям отремонтировать дорогу в течение 35 дней.

"Мы поговорили и нашли точки соприкосновения. Премьер и вице-премьер подключились к решению вопроса. Нашли недостающий материал. В течение 10 дней на улицу вернется техника и начнем прокладывать асфальт", – сказал Борис Ачба.

Ремонт дороги начнется с установки бордюров. Старые демонтируют, потому что местами бордюры стояли неровно, а местами их вовсе не было.

"Кое-где большие грузовые машины наезжали на бордюры. Уже в понедельник-вторник начнем устанавливать новые бордюры. Далее выровняем дорогу, получим материал и в течение 35 дней при благоприятных условиях погоды мы отремонтируем данную дорогу", – заверил Ачба.

По словам Бориса Ачба слухи о том, что ремонт дороги перенесли на 2019 год – не соответствует действительности.

"Есть средства, выделенные Российской Федерацией на эту дорогу. Все эти средства придут до рубля. Поэтому никаких опасений не должно быть. Ремонт затянулся, потому что нужно было доделывать кое-какие документы", – добавил он.

Вечером 18 мая десятки жителей улицы Имама Шамиля в Сухуме вышли с требованием отремонтировать дорогу и в знак протеста попытались перекрыть бетонной плитой въезд с улицы Гулиа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ачба рассказал о причинах задержки ремонта дорог в Сухуме

Возмущение людей вызвало то, что уже на протяжении более 25 лет власти не могут отремонтировать улицу, которая связывает республику с Сухумским центральным рынком. А также слухи о том, что деньги на этот объект у заказчиков закончились и работы отложены на 2019 год.

Как сообщил один из жителей, около месяца назад на улицу пригнали технику, сделали подсыпку и начали класть асфальт, но после того, как испортилась погода, технику увезли и так и не вернулись к работам.

Недалеко от рынка расположен автобусный парк. Когда автотранспорт проезжает, жителям улицы приходится закрывать все окна и двери в домах – поднимаются гигантские столбы пыли, которой они вынуждены дышать. Летом приходится особенно тяжело.

По словам жителей, у многих на этой улице есть дети. Родители до глубокого вечера не могут выпускать своих детей во двор из-за большого транспортного потока и пыли.