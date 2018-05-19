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Платье на выпуск: как абхазские школьницы выбирают наряды

© Фото : Элина Папаскири
В Абхазии
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О том, какие платья в моде среди абхазских выпускниц в 2018 году, читайте в материале Sputnik.

Sputnik

Буквально через несколько дней во всех школах Абхазии для тысячи абхазских учеников прозвенит последний звонок. А за ним последует и выпускной. Многие девушки еще задолго стали готовиться к этому событию. Кто-то нервно носится по магазинам в поисках того самого платья, а кто-то уже шьет наряд.

По словам портнихи Мадины Чанба, из-за боязни быть в одинаковых платьях с одноклассницей, для большинства важнее сшить, нежели купить.

"Бывало такое, когда две девушки покупали одинаковые вечерние платья и приходили на один и тот же вечер. Девушки не хотят одинаковых платьев. Когда делаем индивидуальный эскиз, значит, мы делаем его только для нее и ни для кого больше. Это имеет больший вес и цену и это моднее, чем покупать", – рассказала она.

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В 2018 году среди абхазских выпускниц в моде платья более простого кроя.

"Они не требуют большой ручной работы. Мы подходим к каждому индивидуально. Учитывая рост и план каждого, мы рисуем модель. Бывает, девушки сами находят в интернете платье, которое они хотят сшить", – пояснила Чанба.

Из тканей сейчас в моде блестящие. Но портниха советует подходить к этому вопросу аккуратно. Не всем к лицу блестящая ткань.

"Мода, конечно, модой, но всегда лучше выбирать те ткани, которые подходят человеку. Блестящие ткани, например, подходят не всем. Поэтому и ткань, и цвет, и крой мы выбираем каждому индивидуально", – сказала она.

На пошив платья в среднем уходит от двух до пяти дней. Все зависит от сложности кроя.

"Мы приступаем к шитью после того, как к нам в руки попадает рисунок, эскиз платья. Подход к каждому платью индивидуальный. Есть платья, которые можно сшить за два дня, а есть платья, на которые уходит более пяти дней. За пять дней можно сшить платье даже самого сложного кроя", – отметила Чанба.

Архивное фото выпускников
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Стоимость платьев, по словам Мадины Чанба, разная. Все зависит от ткани, длины и кроя.

"Когда клиенты к нам приходят, мы их сразу же спрашиваем, на какой бюджет они рассчитывают. Бывает и такое, что мы намекаем, что лучше купить в магазине платье. Вообще очень мало, кто сегодня покупает платье", – пояснила Чанба.

Обычно заказы на пошив платья Мадина Чанба принимает еще в январе. Но так как многие школы в этом году поздно определились с выпускным, портниха принимает выпускниц и в мае.

"В этом году были выпускники, которые не собирались отмечать выпускной, но после беседы с родителями многие передумали и есть даже такие, кто приходит сейчас и просят сшить им наряд. Я иду им навстречу, так как не хочется оставлять девушек без платья", – сказала она.

Портниха добавила, у современной молодежи есть свой вкус, они знают, чего хотят и одеваются красиво.




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