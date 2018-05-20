Молодежный, женский и старейшин: новые общественные советы создадут в Абхазии

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Три новых совета – молодежный, женский и старейшин появятся в Абхазии, с таким предложением выступил председатель "Всемирного абхазо-абазинского конгресса" (ВААК) Мусса Экзеков на встрече с представителями общественности в Сухуме в воскресенье 20 мая.

Экзеков объяснил, что эти советы появятся в каждом населенном пункте Абхазии, их цель будет заключаться в решении социальных, культурных и других проблем населения республики.

"Мы хотим организовать сетевую структуру управления по всему миру. Мы разработали программу развития каждого населенного пункта, каждой семьи и человека. Будет два офиса – в Санкт-Петербурге и Сухуме. Такой опыт работы уже есть в Карачаево-Черкесской Республике и приносит свои плоды", — сказал Мусса Экзеков.

Для того, чтобы эта программа заработала в Абхазии, добавил он, необходимо идти в народ, провести опрос, создать в каждом населенном пункте советы активной молодежи, женщин и взрослых мужчин.

По мнению Экзекова, эти три социальные группы людей будут способствовать полному охвату всех слоев населения.

"Женский совет, правда, мне не очень нравится это название, и мы здесь, наверное, придумаем другое, занимается первостепенными проблемами женщин. Лучше женщин об этом никто знать не может. Молодежь соответственно будет делать свою работу, а старейшины, в большей степени, будут работать над тем, чтобы мы вернули в наш быт все прекрасное, что с годами утратили и это прекрасно получается", — подчеркнул Экзеков.

© Фото : Сария Хашиг Делегация из Абхазии посетила школу имени Ардзинба в КЧР

Убедиться в эффективности такого подхода в решении ряда проблем, с которыми сталкиваются простые граждане, удалось абхазской делегации, посетившей КЧР в мае 2018 года, в том числе школу имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в ауле Кара-Паго.

По их словам, эта школа, дома культуры, парки и многие другие объекты появились в КЧР исключительно при помощи таких программ, для реализации которых объединились тысячи людей. Одни помогали финансами, другие рабочей силой, третьи советом и безучастных с каждым разом становится все меньше.

Особую роль в этой программе Мусса Экзеков отвел женщинам, на которых он возлагает большие надежды, так как опыт показывает, что именно они чаще всего становятся локомотивом в реализации того или иного проекта. Поэтому первым из трех запланированных советов собираются организовать женский, в струткуре которого будет один координирующий, главный совет, и в перспективе в каждом населенном пункте по несколько ответственных женщин из числа жителей.

Участницы встречи, в свою очередь, поблагодарили председателя ВААК за теплые слова, сказанные в их адрес, и подчеркнули, что не часто такое услышишь от кавказского мужчины.

Новый для Абхазии проект вызвал большой интерес со стороны всех присутствующих на встрече. Мусса Экзеков подробно ответил на возникшие в ходе беседы вопросы. В завершении встречи, ее участники договорились увидеться вновь через неделю в более широком составе и выбрать людей, которые возглавят советы.