Главврач Гудаутской больницы о смерти туриста Кабанова: поздно обратились

Турист из России Андрей Кабанов был убит в результате разбойного нападения в селе Приморское 11 июля 2017 года.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Позднее обращение в больницу сыграло отрицательную роль, сказал главврач Гудаутской районной больницы Хаджарат Шамба на судебном заседании по делу об убийстве российского туриста Андрея Кабанова.

По словам главврача, раненый Андрей Кабанов был доставлен в лечебницу 11 июля 2017 года в 13:20. По данным прокуратуры, ранение Кабанов получил около 11:00 часов.

Как сообщил Хаджарат Шамба, после того как раненый был доставлен в больницу, сразу же было принято решение о проведении операции.

"Было подозрение на ранение сердца, пострадавшего отправили в операционный блок, давление было низкое, 60 на 20", — рассказал главврач Гудаутской районной больницы.

Операция Андрея Кабанова началась в 13:30, при ее проведении медики обнаружили касательное ранение сердца и глубокое ранение левого легкого. Во время операции произошло сокращение сердцебиения, врачи стали проводить открытый массаж сердца, однако полноценно восстановить работу сердца не удалось.

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Хаджарат Шамба рассказал суду, что касательное ранение сердца угрозы жизни не представляло. Для того чтобы реанимировать пациента, были использованы заменитель плазмы и собственная кровь Кабанова.

"К моменту того, как мы собирались ушить сердце, произошла остановка сердца", — подчеркнул он.

Спустя некоторое время реаниматолог зафиксировал смерть мозга, и уже в 16:40 наступила биологическая смерть Андрея Кабанова.

Несмотря на все усилия врачей Гудаутской районной больницы, спасти Андрея Кабанова не удалось. Причиной смерти раненого стала потеря крови и шоковое состояние пострадавшего, отметил Хаджарат Шамба.

В июле 2017 года семьи Андрея Кабанова и Николая Чижикова приехали на отдых в Абхазию, поселились в частном доме в селе Приморское. Спустя несколько дней, 11 июля, они решили устроить отдых на берегу моря, недалеко от места, где река Аапста впадает в море. Находясь там, они и подверглись нападению двоих грабителей, у одного был с собой автомат, другой был вооружен ножом.

В результате нападения Андрей Кабанов получил ножевое ранение в область сердца и позже скончался в Гудаутской районной больнице.

Вместе с погибшим были супруга Наталья Кабанова, двое их детей и семья Чижиковых — Николай и Наталья, тоже с двумя маленькими детьми.

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За все послевоенное время в Абхазии это было первое убийство туриста. По тревоге были подняты все силовые структуры республики. Убийц искали не только с земли, но и с воздуха, задействовав вертолет Минобороны.

По поручению президента, премьер-министр Абхазии Беслан Барциц взял под личный контроль организацию доставки на родину пострадавшей семьи и тела погибшего.

Установить и задержать подозреваемых в этом преступлении удалось всего лишь через несколько дней, ими оказались братья Адгур и Даур Джинджолия, жители села Абгархук Гудаутского района. Они во всем сознались.

Как сообщала пресс-служба Генпрокуратуры, задержать подозреваемых за столь короткое время удалось в результате слаженных действий подразделений СГБ и МВД республики.

27 июля прокуратура Гудаутского района предъявила обвинение братьям Джинджолия, задержанным по подозрению в нападении на группу туристов и убийстве Андрея Кабанова.