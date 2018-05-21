Тариф отчаяния: чем пассажиры ответили на "новую" цену в маршрутках Сухума

Водители маршрутных такси Сухума вновь поехали, но по "новому" неофициальному тарифу. О том, как жители столицы отреагировали на это, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Воскресенье, 20 мая. Городская маршрутка на Новый район заполняется постепенно. До "полной загрузки" не хватает четырех пассажиров. Стремительными шагами к общественному транспорту направляются две пожилые женщины лет 65. Одна из них заглядывает в салон и зычным голосом произносит:

"Идите лучше в автобус, там все по графику – вот-вот отправится, дешевле стоит, и вообще, обнаглели эти маршрутчики", – выкрикивает она и идет к автобусу, который уже припарковался и распахнул двери.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумские маршрутки поехали, но по своему тарифу

Практически все пассажиры, внемля призыву, ринулись за ней. Начинается новый отсчет до загрузки — в маршуртке остались единицы, и водителю надо вновь набирать больше десятка пассажиров.

Неофициальный тариф

Маршрутные такси Сухума возобновили работу 18 мая по "неофициальному" тарифу — 20 рублей за поездку. Но многие горожане так и не смирились с новыми ценами. Некоторые обиженные пассажиры вовсе бойкотируют маршрутки, стойко дожидаясь автобуса или троллейбуса.

"Бунтарские" настроения особенно выражены среди пенсионеров. Одна из них — пожилая сухумчанка Ирина. Ее мы застали возле автобуса № 5.

"Это, конечно, болезненный вопрос. Подняли цены на маршрутки, тогда пусть и пенсию поднимают. У меня мнение такое", – сказала она и медленно направилась к автобусу.

Ирина раньше ездила на маршрутке. Но после повышения тарифа, категорически решила отказаться от этого "дорогого вида транспорта".

"Бывало, я ездила на автобусе до улицы Чанба, а бывало и на маршрутке – когда как. Но теперь водители загнули цену – сразу на пять рублей дороже стало. Такую роскошь я себе позволить не могу. Хоть бы о пенсионерах и студентах подумали", – жалуется она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Общественный транспорт

Ее поддерживают другие пассажиры автобуса. Жители возмущены, почему водители маршруток не согласовали новый тариф.

"Я понимаю, им трудно, но сейчас трудно всем. Зарплата у всех низкая. Дети ходят в школу, в университет – туда и обратно. Это очень накладно. Тем более автобусы в университет редко ходят. Пенсионеры тоже на троллейбусе ездят. Бывают такие ситуации, когда людям срочно нужно, но нет столько денег. Я сколько раз платила за пенсионеров, потому что жалко их. Если мы все будем думать только о себе, то у нас в стране ничего хорошего не будет. Очень меня это возмутило. И вообще, я считаю, вот эти митинги по повышению тарифов каждые два года уже давно пора прекратить", – категорична пассажир Асида.

Это нужно контролировать

На остановке в направлении Маяка люди устало ждут автобуса и троллейбуса. Здесь же в двух шагах стоят маршрутки, но потенциальные клиенты их намеренно игнорируют.

"Каждый день цены на все повышаются. Вот только пенсии наши не повышаются. Вот теперь и маршрутки 20 рублей! – возмущенно восклицает женщина, которая не захотела называть своего имени. – А кто думает о нас? Я, как и многие сухумчане, против этого. Если мы раньше 15 рублей платили исходя из того, что у нас пенсия 500 рублей, то теперь ездить на маршрутках мы не можем. Если кто-то обратит на это свое внимание и сделает цены прежними, мы будем очень благодарны".

Не только для пенсионеров новый тариф оказался накладным, но и для учащихся. Если у пожилых есть альтернатива, то у студентов ее нет. В АГУ автобусы и троллейбусы не ходят.

"Когда начался протест водителей маршруток, приходилось ездить до университета сначала на такси, а потом автостопом. Потому что на такси слишком дорого. А опаздывать или пропускать пары за несколько дней до зачетов и экзаменов особенно не хочется. Сейчас вновь пошли маршрутки. И мы ездим на них вынужденно, потому что другого транспорта практически нет", – жалуется студент Наур.

© Sputnik / Томас Тхайцук Общественный транспорт

На маршрутках он ездит только в университет. Но по городу он из принципа отказался от этого вида транспорта.

Сегодня 20 рублей, завтра – 50

"Водители вовсе не заботятся о своих пассажирах. Они трогаются, не успевает пассажир занять свое место, маршрутки совершенно не ухожены. Часто маршрутчики ездят, как угорелые. Сейчас они самовольно решили поднять тариф до 20 рублей, а завтра захотят и поднимут до 50 рублей. Это неправильно", – возмущена сухумчанка Илона.

Илона, как и многие жители столицы, решила отказаться от маршрутного такси. Девушка считает, что лучше пешком добираться до нужного места или дожидаться автобуса.

Забастовка водителей маршрутных такси Сухума продлилась до вечера 18 мая. Когда в пятницу депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали против повышения стоимости проезда, маршрутки возобновили работу, но по установленному самими водителями маршрутных такси тарифу — 20 рублей.