Водопровод к сентябрю: Хаджимба посетил Члоу

Президент Абхазии Руаль Хаджимба провел инспекционную поездку в село Члоу, где сейчас идет строительство водопровода.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Рауль Хаджимба потребовал от руководителей УКС и ГК "Апсныргылара" завершить строительство водопровода в селе Члоу в сентябре 2018 года, сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства поинтересовался у жителей села мнением относительно проводимых работ. Жители села высказали нарекания в отношении длительности и качества строительных работ", – говорится в сообщении.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Президент Рауль Хаджимба во время рабочей поездки в село Члоу

Подрядчики доложили президенту о ходе строительства водопровода и технических затруднениях, с которыми они столкнулись в процессе работы.

"Мы подрядились исправить старые ошибки – недоделки по магистральному водоводу. И сделать то, что нам положено по контракту – разводящую сеть. Поскольку мы уже обещали Президенту, к сентябрю все будет сделано", — сказал руководитель подрядной организации ООО "Проммонтаж-Сервис" Джумбер Нармания.

Строительные работы по восстановлению водопровода проводятся в рамках Инвестпрограммы с 2016 года.