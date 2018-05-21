Пять старых новых председателей: Хаджимба подписал указы о назначениях

Президент Абхазии подписал указы о начальниках госуправлений и госкомитетов республики.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Сразу пять указов о назначении председателей государственных ведомств подписал Рауль Хаджимба в понедельник 21 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Полный комплект: чего ждать от нового правительства Абхазии

Госуправление лесного хозяйства Абхазии возглавил прежний председатель Анзор Ашхацава, который работает на этой должности с октября 2014 года.

Председателем Управления госстатистики стала Кама Гогия, которая возглавляет ведомство с сентября 2016 года.

На пост председателя Госархива Абхазии назначен Роман Гвинджия. Он занимает эту должность с октября 2014 года.

Аркадий Джинджия вновь возглавил Госслужбу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. На этой должности Джинджия с сентября 2016 года.

Председателем Госкомитета по государственной языковой политике назначен Батал Хагуш, который руководит комитетом с апреля 2018 года.

24 апреля президент Рауль Хаджимба освободил от должности премьер-министра Беслана Барциц и назначил на его место Геннадия Гагулия.

Нового главу правительства республики Геннадия Гагулия президент представил министрам в среду 25 апреля.

Указы о назначениях членов нового состава Кабинета Министров Абхазии президент начал подписывать 25 апреля. 8 мая 2018 года Рауль Хаджимба назначил последнего министра, и состав Кабмина был окончательно сформирован.