Посол Абхазии в Южной Осетии простился с комбатом "Пятнашки"

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Посол Абхазии в Осетии Алан Елбакиев принял участие в церемонии прощания с Олегом Мамиевым, которое состоялось во Владикавказе 21 мая, сообщается на официальном сайте МИД Абхазии.

© Фото : Владимир Трефилов Подробности гибели комбата "Пятнашки" рассказали в Донецке

Олег Мамиев приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР.

Первоначально Мамиев воевал в подразделении "Восток", участвовал во многих боевых операциях.

Перейдя в интербригаду "Пятнашка", Мамиев вскоре стал ее командиром. Это подразделение несло службу на одном из самых опасных направлений — окраине Донецка. 18 мая Олега Мамиева смертельно ранили на передовой в районе Авдеевки.

Ранее в Донбассе погибли такие известные командиры, как Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Александр Беднов (Бэтмен), Алексей Мозговой, Евгений Ищенко (Малыш), Павел Дремов (Батя).

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.