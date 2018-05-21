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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев принял участие в церемонии прощания с комбатом Пятнашки Олегом Мамиевым во Владикавказе

Посол Абхазии в Южной Осетии простился с комбатом "Пятнашки"

© Фото : МИД Абхазии
В Абхазии
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Комбат Олег Мамиев, известный под позывным "Мамай", погиб в ДНР 18 мая.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Посол Абхазии в Осетии Алан Елбакиев принял участие в церемонии прощания с Олегом Мамиевым, которое состоялось во Владикавказе 21 мая, сообщается на официальном сайте МИД Абхазии.

Олег Мамиев
© Фото : Владимир Трефилов
Подробности гибели комбата "Пятнашки" рассказали в Донецке

Олег Мамиев приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР.

Первоначально Мамиев воевал в подразделении "Восток", участвовал во многих боевых операциях.

Перейдя в интербригаду "Пятнашка", Мамиев вскоре стал ее командиром. Это подразделение несло службу на одном из самых опасных направлений — окраине Донецка. 18 мая Олега Мамиева смертельно ранили на передовой в районе Авдеевки.

Ранее в Донбассе погибли такие известные командиры, как Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Александр Беднов (Бэтмен), Алексей Мозговой, Евгений Ищенко (Малыш), Павел Дремов (Батя).

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.




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