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День памяти жертв Кавказской войны

Шествие и огонь памяти: жертв Кавказской войны вспоминали в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Кавказской войны, приняли участие руководители республики, репатрианты, общественность республики.

CУХУМ, 21 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа, прошли в Сухуме в понедельник 21 мая.

Несмотря на дождь, люди, среди которых потомки тех, кто был изгнан из своих домов в XIX веке, прошли с абхазскими и адыгскими флагами и зажженными факелами по набережной Сухума. После участники шествия возложили цветы к памятнику Махаджирам.

День памяти жертв Кавказской войны
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны

У памятника Махаджирам показывали прямую трансляцию из Турции, где проходил траурный митинг в память о погибших во время изгнания. На набережной столицы звучали траурные мелодии и песни, около памятника горели свечи.

Заместитель министра по репатриации Гугуца Джикирба отметила, что память жертв махаджирства чтут во многих странах, где проживает абхазская диаспора в республиках Северного Кавказа. Она подчеркнула, что трагедия изгнания навсегда останется в сердцах абхазов и адыгов, потомков переживших изгнание.

День памяти жертв Кавказской войны
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны

После объявления минуты молчания в память о жертвах зазвучала песня "Шьишь-нани" (Колыбельная махаджиров) на стихи Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба.

Советник президента Владимир Зантария подчеркнул, что махаджирство стало самой черной страницей в истории народов Кавказа, и особо подчеркнул, что Абхазия должна укреплять работу, направленную на репатриацию потомков изгнанных из своих земель в XIX веке.

Затем участники памятного мероприятия опустили венки в море в память о тысячах жертв массового изгнания и пустили в небо зажженные фонарики. Традиционно завершающим действом стало зажжение памятного костра на берегу моря.

День памяти жертв Кавказской войны
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечается в Абхазии, России и других странах мира.

Кавказская война породила махаджирство — насильственное переселение народов в Турцию и другие страны Ближнего Востока.

За пределы Кавказа были насильственно выселены более 80% горцев. В 1877 году  Абхазию покинуло примерно 50 тысяч человек. Общая численность махаджиров составила около 180 тысяч человек.




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