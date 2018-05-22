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Тренировка Сборной Абхазии по футболу

Сборная Абхазии готовится к Чемпионату мира по футболу ConIFA-2018

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) стартует в Лондоне 31 мая 2018 года.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу проводит усиленные тренировки в преддверии Чемпионата мира по футболу по версии ConIFA, который состоится в Лондоне.

"У нас идет подготовка в штатном режиме, готовимся уже четвертый день. Все ребята здоровы, тренируемся два раза в день в 11:00 утра и в 17:00 вечера, все идет так, как должно идти, я думаю, что к первой игре на Чемпионате мира 31 мая мы будем в оптимальном состоянии", — сказал главный тренер национальной сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал.

Тренировочный процесс футболистов будет длиться до 29 мая, сообщил главный тренер команды.

"29 мая последняя тренировка, и 30-го мы улетаем в Лондон. В данный момент в сборной 20 игроков, все чувствуют себя превосходно, пытаются доказать, что они готовы играть за сборную" – подчеркнул Аджинджал.

Беслан Аджинджал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Беслан Аджинджал

Команду еще должен пополнить игрок тульского "Арсенала" Анри Хагуш, рассказал главный тренер национальной сборной.

"Мы ждем только его, а так все, кто должен был, уже приехали", — отметил он.

Как сообщил Беслан Аджинджал, пока открыт вопрос получения виз для игроков команды.

"С визами пока вопрос открыт, числа 25-го, наверное, нам скажут, дадут нам визы или нет, но тем не менее мы продолжаем подготовку", — заметил главный тренер.

Тренировка Сборной Абхазии по футболу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тренировка Сборной Абхазии по футболу

Врач команды Игорь Киселев считает физическое состояние игроков хорошим.

"Команда неплохо выглядит по сравнению с прошлыми годами, я с ними уже третий сезон, есть небольшие проблемы, но они быстро решаются. Главного тренера я знаю с 1993 года, когда он играл у нас в Майкопе, он дает футболистам очень хороший комплекс упражнений, практически на все группы мышц, и координация движений очень хорошая", — отметил врач.

По итогам жеребьевки сборная Абхазии на чемпионате мира будет играть во второй группе с командами из Северного Кипра, Тибета и Сборной Фельвидека (венгров, живущих в Словакии).

Тренировка Сборной Абхазии по футболу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тренировка Сборной Абхазии по футболу

В первой группе выступят команды: Барава, Каскадия, Элан Ванин, Тамил Илам. В третьей группе – Падания, Кирибати, Матабелеленд, Сикейский край. А в четвертой группе — сборные Пенджаба, Западной Армении, Кабилии и Корейцы в Японии.

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Футбольная организация ConIFA была образована в июне 2013 года и объединяет 47 футбольных ассоциаций непризнанных и частично признанных стран. Летом 2018 года в Лондоне пройдет кубок мира ConIFA. Футболисты из Южной Осетии не смогли набрать достаточного количества баллов в предварительных матчах для участия в соревнованиях, но приглашены на турнир в качестве болельщиков и выйдут на поле с национальным флагом в рамках традиционного парада стран-участниц. Сборная Абхазии участвует в турнире, и сыграет во второй группе с командами из Северного Кипра, Тибета и Сборной Фельвидека (венгров, живущих в Словакии).

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