Российская таможня отметила кратное увеличение экспорта овощей из Абхазии

Делегация ГТК Абхазии и представители ФТС России на встрече в Сочи обсудили экспорт сельхозпродукции из Абхазии и подготовку к курортному сезону.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. В три с половиной раза наблюдается рост поставок овощей из Абхазии в Россию в 2018 году в сравнении с 2107 годом, сообщила Федеральная таможенная служба России во вторник 22 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба: импортные товары не конкуренты абхазской продукции

По итогам первого квартала 2018 года, говорится в сообщении, профиль импорта из Абхазии на 70% формируют сезонные поставки плодоовощной и цветочной продукции, ассортимент которой устойчиво расширяется. В этом году, по данным российского таможенного ведомства, наблюдается значительный рост — в 3,5 раза поставок овощей из Абхазии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме традиционных томатов, ввозятся в Россию огурцы, кабачки, морковь, пекинская капуста и клубника.

Председатель ГТК Республики Абхазия Ушанги Квициния подчеркнул, что номенклатура абхазской продукции постепенно расширяется, а внешнеторговый оборот растет, что позитивно влияет на торгово-экономические отношения Абхазии и России.

Представитель ФТС России в Республике Абхазия Сергей Иванов отметил важность предоставления своевременной информации о новых видах сельхозпродукции для ускорения совершения необходимых таможенных операций. Стороны обсудили возможность получения на регулярной основе сведений о видах и объемах сельхозпродукции, выращиваемой в Республике Абхазия, производителях и поставщиках, рыночной стоимости.

В связи с ежегодным увеличением нагрузки на таможенный пост МАПП "Адлер" в летний сезон, участники встречи обсудили меры по ускорению прохождения таможенного контроля.

Начальник таможенного поста МАПП "Адлер" Денис Воронин сообщил, что уже с начала 2018 года таможенную границу пересекли два миллиона 697 тысяч человек и один миллион 613 тысяч транспортных средств, что на 7,5% больше чем в 2017 году.

В период курортного сезона в пункте пропуска будут функционировать 23 полосы движения транспортных средств, пять из них — в режиме реверса.

В среднем в курортный сезон пассажирские перевозки ежедневно осуществляют порядка 200 автобусов. Для ускорения оформления пассажиров, в ближайшее время на КПП запланировано открытие нового пассажирского терминала, проинформировали российские таможенники. Технически он готов.