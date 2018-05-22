16:37 22 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Томаты. Архивное фото.

Российская таможня отметила кратное увеличение экспорта овощей из Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
1010

Делегация ГТК Абхазии и представители ФТС России на встрече в Сочи обсудили экспорт сельхозпродукции из Абхазии и подготовку к курортному сезону.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. В три с половиной раза наблюдается рост поставок овощей из Абхазии в Россию в 2018 году в сравнении с 2107 годом, сообщила Федеральная таможенная служба России во вторник 22 мая.

Адгур Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ардзинба: импортные товары не конкуренты абхазской продукции

По итогам первого квартала 2018 года, говорится в сообщении, профиль импорта из Абхазии на 70% формируют сезонные поставки плодоовощной и цветочной продукции, ассортимент которой устойчиво расширяется. В этом году, по данным российского таможенного ведомства, наблюдается значительный рост — в 3,5 раза поставок овощей из Абхазии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме традиционных томатов, ввозятся в Россию огурцы, кабачки, морковь, пекинская капуста и клубника.

Председатель ГТК Республики Абхазия Ушанги Квициния подчеркнул, что номенклатура абхазской продукции постепенно расширяется, а внешнеторговый оборот растет, что позитивно влияет на торгово-экономические отношения Абхазии и России.

Представитель ФТС России в Республике Абхазия Сергей Иванов отметил важность предоставления своевременной информации о новых видах сельхозпродукции для ускорения совершения необходимых таможенных операций. Стороны обсудили возможность получения на регулярной основе сведений о видах и объемах сельхозпродукции, выращиваемой в Республике Абхазия, производителях и поставщиках, рыночной стоимости.

В связи с ежегодным увеличением нагрузки на таможенный пост МАПП "Адлер" в летний сезон, участники встречи обсудили меры по ускорению прохождения таможенного контроля.

Начальник таможенного поста МАПП "Адлер" Денис Воронин сообщил, что уже с начала 2018 года таможенную границу пересекли два миллиона 697 тысяч человек и один миллион 613 тысяч транспортных средств, что на 7,5% больше чем в 2017 году.

В период курортного сезона в пункте пропуска будут функционировать 23 полосы движения транспортных средств, пять из них — в режиме реверса.

В среднем в курортный сезон пассажирские перевозки ежедневно осуществляют порядка 200 автобусов. Для ускорения оформления пассажиров, в ближайшее время на КПП запланировано открытие нового пассажирского терминала, проинформировали российские таможенники. Технически он готов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

  • Владимир Линдерман на пикете у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    Шито белыми нитками

    Защитник русских школ в Латвии Владимир Линдерман уверен, что его дело было шито белыми нитками и ни один разумный судья не стал бы держать его в тюрьме.

  • Встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. 18.05.2018
    Русофобы атакуют

    Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.

  • Корнелиу Дудник
    Без скандалов

    Депутат от Демократической партии Корнел Дудник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему молдавский законодательный орган обходится без потрясений и драк.

  • День памяти погибшим в ВОВ
    Военный скульптор

    Младший сержант Николай Усков создал десять скульптурных портретов героев СССР и России для Аллеи героев на территории 201-й военной базы в Таджикистане.

  • Молодые люди держат пакеты с едой из McDonald’s
    Ресторанное нашествие

    В Узбекистане до января 2019 года могут открыть рестораны быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's – постановление утвердил кабмин.

  • Президент Украины Петро Порошенко и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Война и футбол

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась на Украину, где посетит зону боевых действий в Донбассе и финальный матч Лиги чемпионов в Киеве.

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День памяти жертв Кавказской войны
Пламя памяти: акция поминовения махаджиров в Сухуме
В провинции Хомс в Сирии обнаружили тоннели со складами оружия боевиков
Тоннели со складами оружия боевиков в провинции Хомс в Сирии
Черноморский флот России
Черноморский флот России сегодня

Соцсети

Sputnikabkhazia