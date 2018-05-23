Богослужение и крестный ход: как в Абхазии отметили день Симона Кананита

О том, как 23 мая в Новом Афоне прошла божественная литургия, посвященная празднику Святого Апостола Симона Кананита, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Новом Афоне на праздник Симона Кананита с раннего утра сотни верующих стали собираться на божественную литургию у храма святого апостола.

На богослужении присутствовали президент Абхазии Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния и премьер-министр Геннадий Гагулия.

Праздничное богослужение провел председатель Церковного совета Абхазской Православной церкви иерей Виссарион Аплиа.

"Распятие есть начало нашего спасения. Христос истинный Бог наш ради нашего спасения пошел на смерть. Но это не означает, что заканчивается жизнь, это начало будущего. Христос наш воскрес и смертью он смерть попрал. Братья и сестры, сегодняшний день имеет большое значение для всех верующих, потому что это день памяти Симона Кананита, который принес веру абхазам. В этот праздник, дай Бог, чтобы люди научились жить в благочестии и чистоте", – сказал отец Виссарион, обращаясь к верующим.

После полуторачасовой молитвы отец Виссарион вместе со святыми отцами и верующими прошел крестный ход вокруг храма Симона Кананита.

© Sputnik Сария Кварацхелия Божественная литургия к празднику Святого Апостола Симона Кананита в Новом Афоне

Многолетняя традиция

По-летнему жаркая погода не смутила прихожан, для которых этот праздник стал доброй традицией.

"Сегодня великий праздник Апостола Симона Кананита, который прославился здесь своими трудами, своими подвигами и своим примером. Он просветил народ. Он прошел через Армению, Иверию и именно здесь, в Новом Афоне, он принял кончину подобную Христовой, он последовал трудам Христовым. Так что это место очень святое и почитаемое. Симон Кананит здесь принял мученическую смерть в I веке, а мы уже живем в XXI. Я желаю нашему населению Абхазии и всем гостям доброго здоровья, всякого благополучия и быть с Господом всегда", – поздравила всех верующая из села Приморское Александра Федоровна, которая каждый год 23 мая приезжает в Новый Афон на божественную литургию.

© Sputnik . Сария Кварацхелия Божественная литургия к празднику Святого Апостола Симона Кананита в Новом Афоне

Специально ко дню Симона Кананита из Ставрополи приехали супруги Владимир и Ирина. О празднике Святого Апостола Христова они узнали во время отдыха в Абхазии в мае 2017 года. Тогда они посетили Новый Афон в качестве паломников.

"В прошлом году мы опоздали на один день, попали сюда 24 мая, – с сожалением отметил Владимир. – И тогда решили снова приехать. И вот, в этом году мы специально приехали для того, чтобы принять участие в богослужении именно в этой церкви, именно в день Святого Апостола Симона Кананита – просветителя Абхазии. Мы очень рады, нам все очень нравится, все очень организованно, людей много, очень много людей исповедовались, чтобы причаститься, я в общем-то доволен. Не жалею о том, что сюда приехал".

© Sputnik Сария Кварацхелия Божественная литургия к празднику Святого Апостола Симона Кананита в Новом Афоне

А атаман Всевеликого войска Донского Николай Козицин уже не в первый раз приезжает в Абхазию в этот день.

"Я с 2003 года посещаю Абхазию, принимаю участие во всех мероприятиях. На протяжении всего этого времени мы вместе с абхазским народом пытаемся достучаться до мирового сообщества, чтобы сказать, что Абхазия заслуживает признания. Это маленький народ, но народ сильный духом, который боролся за свою независимость. И Бог сохранил этот рай на земле. В этот праздник хочу пожелать всем добра, счастья, мира. Спасибо отцу Виссариону за богослужение", – с счастливой улыбкой отметил атаман.

Ежегодно 23 мая в Абхазии отмечают день памяти святого Апостола Симона Кананита.

© Sputnik Сария Кварацхелия Божественная литургия к празднику Святого Апостола Симона Кананита в Новом Афоне

После Пасхи это один из самых важных весенних праздников Абхазской православной церкви. Последним пристанищем апостола Симона Кананита считается Абхазия. Здесь, в Новом Афоне он принял мученическую смерть.

Особое внимание паломников привлекает грот святого апостола Симона Кананита, который находится в ущелье реки Псырцха. Согласно преданию, в этом гроте жил и молился святой апостол. Пещера была освящена водосвятием в 1884 году.

С 2013 года День памяти Симона Кананита 23 мая считается памятным нерабочим днем. Сотни верующих из Абхазии и российских паломников едут в Новый Афон, чтобы принять участие в божественной литургии.