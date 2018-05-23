На службе социальной справедливости: год работы в Абхазии

Служба социальной поддержки детей и семей, которая оказывает юридическую, психологическую и педагогическую помощь более 160-ти семьям в Абхазии, приступила к работе в мае 2017 года.

Какие основные проблемы переживают социально уязвимые слои населения, что успели сделать за год, и почему Абхазии противопоказаны детские дома, соцработники поделились с корреспондентом Sputnik.



Бадри Есиава, Sputnik

Тревожный сигнал

Служба социальной поддержки детей и семей подводит итоги работы за год. Пятнадцать ее сотрудников курируют город Сухум, Гудаутский и Галские районы.

Мир предстал перед ними совершенно в других тонах. За этот небольшой отрезок времени произошла переоценка ценностей, и это порой не дает им спокойно уснуть по ночам и влияет на воспитание собственных детей, призналась соцработник Алина Агрба.

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Она и ее коллеги говорят о своей деятельности крайне осторожно, и причина тому — обещание, данное подопечным, сохранять полную конфиденциальность. Всего под их пристальным вниманием находится 165 семей, в которых воспитывают 424 ребенка.

По рассказу соцработников, почти всегда им приходится завоевывать доверие каждой семьи, шаг за шагом и днем за днем. Иногда это получается быстро, иногда на это требуется много времени.

Несмотря на то, что большинство социально уязвимых детей и семей, ждут, что на них обратят внимание и нуждаются в этом, они не сразу решаются впустить "чужаков" в свой, зачастую, замкнутый и обособленный мир.

В некоторых семьях Абхазии, соцработники фиксируют проблемы со здоровьем у детей, в том числе психологические. Не так часто, но имеют место быть случаи домашнего насилия и пристрастие к алкоголю у родителей, а самая распространенная проблема связана с незнанием своих законных прав и не достаточной информированностью о государственных льготах, пособиях.

Сигналы о таких случаях поступают из разных источников – от самих членов семей, соседей, родственников, общеобразовательных и медучреждений.

"К каждому случаю у нас индивидуальный подход и план помощи. Проблем много и причины их возникновения всегда разные. Чаще всего, мы сталкиваемся с тем, что у ребенка нет даже свидетельства о рождении, он никогда не обследовался у врача, не ходит в школу. Очень важно предоставить консультацию или юридическую помощь семьям, которые должны, но не получают пенсии, пособия и официально не обладают никакими льготами. Решение этих вопросов помогает хоть как-то выправить ситуацию в семьях", — рассказала сотрудник соцслужбы Шаризан Шинкуба и подчеркнула, что в приоритете потребности и благополучие ребенка.

За первые полгода работы оформить или восстановить свидетельство о рождении социальной службе удалось четверым детям в Сухуме, в Гудаутском районе —13 и двоим в Галском районе, где еще трое должны получить эти документы в ближайшее время.

В Абхазии есть несколько организаций, которые занимаются социальными и экономическими проблемами семей, но эта служба, уверяют ее сотрудники, во многом от них отличается. Главная ее особенность в том, что они не занимаются благотворительностью и решают задачи с согласия семьи и вместе с ней.

"Мы не благотворительный фонд и у нас нет задачи в обеспечении этих семей всеми необходимыми материальными благами. Мы информируем их, сопровождаем до момента решения той или иной проблемы, тем самым мотивируем родителей к самостоятельным действиям", — отметила Алина Агрба.

Социальный работник Александра Чамагуа подчеркнула, что их служба, в первую очередь, играет роль связующего звена между семьями и государственными структурами, общественными организациями, в зависимости от вида проблемы и ее стадии.

В качестве примера они привели случай, когда несовершеннолетнему ребенку поставили диагноз умственной отсталости, из-за чего он не пошел в школу. Спустя несколько лет этим случаем занялись соцработники и в результате их совместной работы с медиками и психологами этот ребенок проходит курсы социальной адаптации, что дает положительные результаты. Не редко в том же самом нуждаются многие взрослые.

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"Семьи, с которыми мы работаем, чаще всего, пребывают в неблагополучном финансовом положении и это становится причиной более серьезных и глубоких проблем. Например, некое эмоционально-психологическое напряжение в семье, которое давит на ребенка и травмирует его, от чего он перестают разговаривать, уходит в себя, появляется ощущение того, что они хуже кого-то, сбегает из дома", — поделилась наблюдениями Шаризан Шинкуба.

Международный консультант UNICEF, психолог Марина Земляных отметила, что такие проблемы у детей зачастую подталкивают их к нарушению закона, а самоизоляция усложняет их адаптацию в обществе, что в будущем приводит к негативным последствиям.

Прежде чем приступить к работе, будущие сотрудники соцслужбы прошли курсы по юриспруденции, психологии, педагогики и за год существенно пополнили багаж своих знаний. Это помогает им предоставлять качественную консультацию в различных правовых аспектах и оказывать психологическую поддержку не только своим подопечным, но и друг другу.

Рабочие моменты

Алина Агрба вспомнила, как одна из семей трижды не пустила ее в дом, пусть не сразу, но рано или поздно каждая из них открывает свои двери. Со временем эти негостеприимные хозяева приглашают соцработников к себе и даже сами приходят к ним в офис вместе с людьми, у которых похожие проблемы. Это большая победа, с гордостью отметила она.

Родственные отношения, которыми так тесно связаны семьи Абхазии, играют не маловажную роль в решение конкретных задач.

"Родственники и ближайшее окружение для нас – большой ресурс. Даже если есть определенные проблемы в самой семье, зачастую именно при поддержке родственников удается улучшить ситуацию. При этом всем, необходимо самим сохранять объективность и беспристрастность, без которых ничего не получится сделать, но мы все равно переживаем за них", — сказала Шаризан Шинкуба и добавила, что подключение родственников – это международная практика, которая близка абхазскому обществу.

Соцработников расстраивает мнение некоторых жителей Абхазии о том, что в республике нужно открыть детские дома, с чем они категорически не согласны. Аргументируют свою точку зрения тем, что подобные учреждения – это способ отстраниться от проблемы и переложить ее на чужие плечи, но в то же время, детские проблемы не будут решены, напротив, усугубляться.

"Мы категорически против этого, так как мировые исследования показывают, что такие методы оказывают негативное влияние на личность ребенка и общества в целом. В детях не развивается образ семьи, они перестают быть самостоятельными, потому что элементарно они не готовят себе еду и питаются в столовой. В 18 лет они выходят из детских домов просто в никуда. В большинстве стран мира сейчас закрывают такие учреждения", — рассказала Алина Агрба.

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В своей работе они основываются на том, что каждый ребенок имеет право расти в семейном окружении. Это базовое право ребенка и оно полностью соответствует принятым в абхазском обществе нормам и ценностям.

Ее коллега Шаризан Шинкуба уверена, что лишение ребенка семьи должно быть самой крайней мерой, когда уже ничего помочь не может или жизни несовершеннолетнего грозит опасность.

Вместо таких радикальных мер, соцработники предлагают сконцентрироваться на услугах, направленных на поддержку уязвимых семей в виде дневных центров, центров развития и досуга, социальных ассистентов. Хорошим подспорьем малоимущим семьям может стать помощь со стороны государства в виде грантов на приобретение фруктовых семян или саженцев, покупку домашней птицы, скотины и других способов самостоятельного заработка.

Но все это будет невозможным без комплексной и эффективной политики всех профильных госструктур, уверены они.

Итоги за год

Прежде чем приступить к своим обязанностям, социальные работники прошли курс подготовки по социальной работе с детьми и семьями в трудной жизненной ситуации. Программа обучения была разработана специально для Абхазии, с учетом местного контекста. В то же время, она отражала передовой международный опыт в области защиты детей, рассказали они.

Обучение проводили приглашенные эксперты — ведущие специалисты по социальной работе, психологии и защите детей.

В течение года, подчеркнули соцработники, в рамках совместной программы с Минсоцтруда Абхазии и детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), им удалось наладить тесное взаимодействие с Минздравом и Минобразования республики, парламентским комитетом по социальной политике, администрациями районов и сел, правоохранительными органами, подразделением по делам несовершеннолетних и другими профильными структурами.

Поначалу все это давалось нелегко, признаются девушки, но сейчас наблюдается положительная динамика во взаимодействии и реагировании на проблемные вопросы.

"В большинстве случаев мы находили понимание и поддержку со стороны тех структур, к которым обращались, и удавалось сообща находить новые возможности в решении проблем. Конечно, есть трудности, которые еще не удалось преодолеть, так как не на все случаи есть необходимые услуги и возможности, но даже в этих ситуациях, мы начали вести активный диалог с ведомствами по решению этих проблем", — сказала Агрба.

С особой радостью девушки рассказали о своих достижениях в работе, когда одно их появление в гостях у той или иной семьи положительно влияет на обстановку и даже чистоту в доме. Присутствие соцработников, по их словам, мотивирует семьи на позитивные изменения.

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"Очень важно то, что они все знают, что мы не придем к ним с деньгами, а хотим им помочь изменить свою жизнь самостоятельно, посмотреть на нее с другой стороны. Хочу подчеркнуть и то, что мы работаем не на количество, а на качество", — сказала Шинкуба.

Заключена договоренность с администрацией Гудаутского района о том, что она берет на себя все затраты на оформление различных документов для семей особо остро нуждающихся, что раньше не практиковалось. Ни в одной школе этого района не было психологов, сейчас их там трое.

К концу декабря 2017 года услугами психолога воспользовались 12 человек из Сухума, девять из которых дети, в Гудаутском районе было 19 детей и пятеро в Галском районе, в том числе двое несовершеннолетних детей. Реинтегрированы в школы в общей сложности было 15 детей, а медицинскими и услугами реабилитационных центров воспользовались 52 ребенка и шестеро взрослых.

На протяжение всего года 165 семей, которые опекает социальная служба поддержки детей и семей, получали консультации об их правах, доступных услугах. В 2019 году планируются расширить деятельность службы по всей Абхазии.

"Мы уверены, что социальная политика и деятельность всех структур и организаций, работающих в социальной сфере и в области защиты детей, должна быть направлена на укрепление собственных возможностей семьи воспитывать своих детей", — сказала Александра Чамагуа.

По мнению Александры, каждый из сотрудников социальной службы занялся этой нелегкой работой не просто так. Она поделилась ощущением того, что это, возможно, ее предназначение в жизни.

В завершении беседы, одна из соцработниц процитировала поэта Иосифа Бродского, который написал, что мир, вероятно, спасти не удастся, но одного человека можно. Этот принцип очень близок им, признались девушки.