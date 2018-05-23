День черепахи: эколог рассказал об уникальных рептилиях Абхазии

23 мая отмечается Всемирный день черепахи. Черепахи — один из четырех современных отрядов пресмыкающихся. В мире известно более 340 видов, которые живут как в воде, так и на суше. Эти животные существуют на Земле уже более 220 миллионов лет.

С директором Института экологии Романом Дбар о черепахах беседовала Белла Кварчия.

– Обитают ли в Абхазии черепахи, как много и к каким видам они относятся?

– К счастью, в Абхазии обитает постоянно два вида черепах. Самая распространенная из них – это болотная черепаха, которая достаточно хорошо всем известна. Она встречается практически на всех болотистых низинах, небольших речушках с не быстрым течением. Эта черепаха характерна тем, что у нее не очень высокий выпуклый панцирь. У нее темный окрас, со слегка заметными золотыми узорами на панцире. Она, в основном, питается небольшими беспозвоночными животными, если попадается рыба, она ей не пренебрегает. Эта черепаха достаточно плодовита, откладывает яйца в сухих местах, откладывает яйца в ямке и засыпает кладку почвой.

– В каких болотах Абхазии черепах больше всего?

– Практически повсеместно. Наши болотистые низины начинаются от Гагры и простираются до Гала. Практически во всех низинных местах есть болотца. Где-то они высушены, где-то есть канальная система, которая активно заселяется этими животными. К сожалению, численность черепах с каждым годом падает. В первую очередь, это связано с тем, что эти места активно осваиваются. Есть специальная международная Рамсарская конвенция по охране водно-болотных угодий, которая подписана многими странами мира. У нас существует такое представление, что болото – это никчемное водное пространство, и если есть возможность, его обязательно нужно засыпать, высушить. Это глубочайшее заблуждение, потому что болото имеет важное значение для сохранения водного баланса, болото – это источник биологического разнообразия, так как в болотах обитают много различных видов животных, начиная от беспозвоночных, заканчивая птицами, которые гнездятся и питаются в этих водно-болотных угодьях. Это место произрастания редких исчезающих видов растений, таких как чистоуст величавый, который растет только на пицундских болотах и больше нигде в мире не встречается.

Это отношение к болотам – фактор снижающий численность болотной черепахи. Болотная черепаха обычна по сравнению с другой сухопутной черепахой. Также ее называют греческой, несмотря на то, что в Греции она не обитает, или средиземноморской, если буквально перевести с латыни testudo graeca. Средиземноморская черепах – ее литературное название. Это животное у нас встречается в пицундо-мюссерском заповеднике и на небольшом участке в пойме реки Бзыбь. Это очень уязвимый вид, который обитает в лесистых местах. Работа, которую мы проводили совместно с российскими специалистами, позволила нам произвести учет численности. Учет показал, что сегодня всего несколько сот особей. Некоторые особи имеют возраст до 100 лет. Эта крупная черепаха размером приблизительно с футбольный мяч, когда она достигает своей зрелости. У нее выпуклый панцирь с коричневатым оттенком. Основу ее рациона составляет растительная пища. Она существует без воды. Всю необходимую влагу она получает из растительности, которой она питается – молодые побеги, ягоды, не брезгает насекомыми и червями. Это вид, который сегодня крайне нуждается в охране. Ели будет возможность, нам в срочном порядке необходимо создать питомник. Некоторые страны пытаются сохранить своих сухопутных черепах именно таким образом. Этот опыт известен в Турции, в Европе и во многих других странах мира.

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Мне довелось видеть черепашью ферму на Галапагосских островах. Там обитают гигантские черепахи, которые весят сотни килограммов, огромные исполины, которые известны во всем мире. Многие из них находятся на грани исчезновения, поэтому там была создана ферма с инкубаторами. Вылупившихся черепах наблюдают до самостоятельного возраста и отпускают на острова. На каждом острове — свой вид. Эти виды даже не скрещиваются друг с другом. Известна драматическая история одинокого Джорджа. Лонли Джордж, который остался один, все самки его вида были истреблены. Эта рептилия была последним представителем подвида "Абингдонская слоновая черепаха" (Geochelone nigra abingdoni). Джордж был найден в 1972 году на галапагосском острове Пинта венгерским ученым Йожефом Вагвельди и умер пару лет назад.

– Почему они так долго живут? Откуда такие ресурсы? Ведь не так много животных с такой продолжительностью жизни.

– У каждого вида своя стратегия, связанная с продолжительностью жизни. Это эволюционно сложившаяся вещь. Мелкие организмы живут короче, к примеру, хамса, которая живет три-четыре года, мелкие птицы живут не больше пяти лет, крупные около 15-20 лет. Редкость, когда птица доживает до 50 лет. Рекорд у черепах – это 203 года. Это связано с тем, что они долго растут. Это интересно. Чем дольше растет животное, тем дольше продолжительность жизни. Черепахи растут практически всю жизнь. Это очень древние животные. Рептилии, которые пережили динозавров. Их особая стратегия выживания в этом мире оказалась столь успешной, что они дожили до современного состояния и сегодня существуют в нашей природе. © Sputnik Томас Тхайцук Абхазия зовет: увидеть и не забыть

– По какой причине сухопутная черепаха, которая обитает в Абхазии, находится сегодня на грани исчезновения?

– Дело в том, что ареал этой черепахи большой. Он простирается по всему северному Причерноморью вплоть до Анапы. Но дело в том, что все эти пространства человеком активно осваиваются на протяжении последних 100 лет. Невозможным оказалось соседство этой черепахи с человеком. Даже та черепаха, которая сегодня обитает в пицундо-мюссерском заповеднике, очень уязвима. К примеру, свободный выгул свиньи смертелен для этой черепахи. Свиньи едят черепашьи яйца и только вылупившихся черепашат. Еще и туристы собирают черепашек и увозят, потому что есть такая мода держать дома таких непритязательных к условиям животных.

– Насколько важно сохранение видов черепах? Какую роль они занимают в пищевой цепи и экологической пирамиде?

– Прежде чем ответить на этот вопрос, мне хотелось бы сказать, что в Абхазии зафиксирован третий вид черепахи. Он совершенно уникален, нехарактерен для нашей республики. За последние 10 лет нам удалось дважды зарегистрировать присутствие этого вида – морская зеленая черепаха. Огромное животное. Панцирь, пойманного в последний раз животного, – 85 сантиметров.

– Как они у нас оказались?

– Ареал обитания этой черепахи охватывает Средиземное море, но время от времени они заплывают в Черное море. 12 лет тому назад в районе Очамчыры на берег выбросило мертвую зеленую черепаху. Ее скелет находится в Абхазском государственном университете, в музее природы. Три года тому назад нам удалось поймать и измерить живую зеленую черепаху, которая попала в рыбацкие сети в районе реки Репруа в Гагре. Этот участок характеризуется самой богатой подводной растительностью на нашем побережье. Мы ее, естественно, отпустили. Это уникальный факт. Вес ее достигал почти 30 килограммов. Три вида черепах всего зафиксированы в Абхазии и каждый из них играет свою роль в экологической пирамиде. Это очень древние животные, которые находятся сегодня в уязвимом состоянии и нуждаются в защите.

– Какие работы сегодня ведутся для этого? Просто фиксируются проблемы и все?

– Если говорить о сухопутной черепахе, она сконцентрирована в заповеднике. Ее дом это заповедная территория или буферная зона заповедника. Ее место обитания, можно сказать, формально защищено законом. При подготовке "Красной книги Абхазии" все черепахи должны быть в нее включены. Для средиземноморской черепахи нужно создавать питомник, это совершенно очевидно. Если мы не предпримем этих шагов, то через некоторое время мы можем потерять этот вид в Абхазии.