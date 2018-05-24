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Мушни Микая

Лирик и собиратель: Мушни Микая скончался на 87 году жизни

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Мушни Микая - автор сборников стихотворений "Весеннее утро", "Белая ветка", "Поляна", "Чайка", "След звезды" и многих других, его перу принадлежит исторический роман "Ахка".

СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский поэт и писатель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор многих сборников стихотворений и романа "Ахка" Мушни Микая ушел из жизни в четверг 24 мая.

"Мушни Иродович — замечательный лирик, собиратель устных народных сказаний, его поэзия проникнута глубоким психологизмом, это лирика, где ярко представлены переживания поэта, его внутренний мир. Он очень тонко владел языком, чувствовал богатство языка, его уникальные возможности", — сказал поэт, советник президента Абхазии Владимир Зантария.

Произведения автора богаты художественными образами и метафоричностью, подчеркнул он.

"Можно встретить много примеров развернутой метафоры, сделать это удается не всем, это говорит о сильном духе и проявлении очень утонченного мировосприятия. Поэтому творчество Мушни Микая занимает значительную нишу в абхазской поэзии", — отметил Владимир Зантария.

По своей манере написания художественных произведений Мушни Микая не похож ни на кого из абхазских поэтов и писателей, заметил Зантария.

"У него своя манера письма, свой почерк и мировоззрение, поэтому его уход — большая потеря для абхазской литературы. Я лично писал несколько статей, посвященных его книгам, и я увидел в его поэзии народную философию, преломленную через художественное, поэтическое мировосприятие, в этом особенность его творчества", — сказал он.

Пресс-конференция по презентации сборника стихов современных абхазских поэтов
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Владимир Зантария заметил, что Мушни Микая — автор не только поэтических произведений, но и прозаических.

"Он автор исторического романа "Ахка", где рассказываются о годах репрессий, о тяжелых временах для Абхазии, чувствуется, что автор очень хорошо владел этим материалом, изучал эпоху. В романе очень много интересных и интригующих сюжетов, в целом, роман состоялся, жанр произведения, наверно, можно определить как историко-психологический", — подчеркнул Зантария.

По его словам, Мушни Микая оставил яркий след и в прозе, и в поэзии, также автор многое сделал для развития абхазского языка.

"В его творчестве есть много архаизмов, колоритных выражений, идиом, очень интересных фраз. Свой поэтический мир он назвал "Тур ихәы", это место, где жили его предки, там есть небольшой холм ("Тур ихәы") между селами Джгерда и Кутол. Честно говоря, это не такой большой холм, но благодаря силе творческого и художественного воображения Мушни Микая, этот холм возвеличен до абхазского Парнаса. Очень жаль, что ушел поэт, который представлял старшее поколение абхазских писателей. Они уходят, такова закономерность жизни, природы, но прожил он достойную, долгую в абхазском понимании жизнь, но мог прожить и больше и создавать прекрасные произведения. Интересно, что он до последнего часа не отходил от письменного стола, он жил своими творческими идеями, замыслами", — отметил поэт.

Писатель и поэт Мушни Микая родился 22 февраля 1932 года в селе Кутол Очамчырского района.

Окончив среднюю школу, он поступил в педагогический техникум, а затем в Сухумский государственный педагогический институт имени Алексея Максимовича Горького на филологический факультет, который окончил в 1962 году. В том же году вышел его первый сборник "Цветок и роса". Поэзии Мушни Микая свойственна этическая направленность поэтического мышления, искренность интонации, простота и ясность образного строя.

60–80-е годы стали временем расцвета его творчества, вышли в свет поэтические сборники Мушни Микая "Весеннее утро", "Белая ветка", "Поляна", "Чайка", "След звезды", "Завтрашний день", "Голос рассвета" и другие.

Стихи автора проникнуты народной творческой мудростью. Язык Мушни Микая отличается лаконичностью и изяществом, иногда может показаться архаичным, но умелое сочетание с современностью придает его произведениям особую красоту, стиль. Так, его произведения по мотивам народных сказаний и легенд зазвучали по-новому, ничуть не нарушив их гармонию.

Мушни Микая — автор ряда публицистических произведений, очерков, статей. Много лет работал редактором издательства "Алашара", возглавлял отдел поэзии литературного журнала "Алашара". Мушни Микая с 2003 года был членом правления Ассоциации писателей Абхазии.




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