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Вручение верительной граммоты послом РФ в Абхазии Алексеем Двиняниным президенту Абхазии Раулю Хаджимба

Двинянин: российско-грузинское таможенное Соглашение не ущемляет Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Российско-грузинское соглашение от 9 ноября 2011 года предусматривает открытие таможенных коридоров для перемещения грузов между Россией и Грузией.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Российско-грузинское Соглашение об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 года не ущемляет права Абхазии, заявил новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин в четверг 24 мая.

"В последние дни в абхазском обществе и средствах массовой информации вновь стали муссировать тему российско-грузинских контактов по вопросу реализации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительства Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 года", — сказал посол.

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Алексей Двинянин предположил, что в поле зрения абхазских журналистов попала информация о том, что 18 мая российская и швейцарская стороны подписали договоренности об учреждении трастового фонда и госконтракта для реализации Соглашения от 2011 года.

"Хочу ответственно заявить, что не вижу никаких оснований для беспокойства граждан Республики Абхазия. Во-первых, Соглашение никоим образом не ущемляет национальные интересы независимой Республики Абхазия. Таможенные терминалы, в которых, предполагается, будут находиться швейцарские наблюдатели, расположены строго на территории России и Грузии", — подчеркнул посол.

Он добавил, что въезд на абхазскую территорию швейцарским наблюдателям запрещен.

"Во-вторых, что касается обязательств России по членству во всемирной торговой организации (ВТО), данные таможенной декларации и другая информация, которую швейцарская компания будет получать в рамках упомянутого контракта, являются строго конфиденциальными и не предназначены для передачи грузинской стороне", — подчеркнул дипломат.

Соглашение между Россией и Грузией не налагает на Абхазию никаких обязательств.

"Меня, возможно, как нового посла России в Абхазии, честно говоря, удивили некоторые недружественные пассажи в ряде местных публикаций. К примеру, с неудовольствием говорилось о неучастии абхазской стороны в подготовке Соглашения от 2011 года. Извините, но по всем нормам и принципам международного права двусторонние соглашения на то и являются двусторонними, что в них участвуют только те две стороны, интересы которых затрагиваются. Разве понравилось бы народу Абхазии, если вдруг в подготовке и согласовании наших больших договоров о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи участвовали грузины? Уверен, что нет", — считает Двинянин.

Публикации в абхазской прессе, добавил он – это откровенная политизация и передергивание положений нейтрального таможенного Соглашения.

"Я уже не говорю о попытке изобразить, в случае реализации соглашения, российских военнослужащих, честно стоящих на защите абхазского народа и государства от внешних угроз, некими конвоирами грузов. Не знаю, кто проплачивает подобные инсинуации, но мне подобное читать противно", — отметил посол.

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Алексей Двинянин предложил вместо бесплодных попыток внести раздор в успешно развивающиеся абхазо-российские связи, обратить внимание общественности и СМИ республики на выгодные для Абхазии положения соглашения.

"К примеру, известно, что все двусторонние соглашения носят зеркальный характер. В данном контексте это означает, что Грузия несет точно такие же обязательства по информированию Всемирной торговой организации о своей торговле с Абхазией, что и Россия, именно в этом состоит принцип таможенного единообразия. Поэтому грузинский терминал будет расположен в Зугдидском районе, а не, к примеру, в Гагрском районе Абхазии", — сказал он.

Тем самым, подчеркнул посол, грузинская подпись под Соглашением означает, что Абхазия имеет право и на собственную таможенную территорию, и таможенную границу, которая одновременно остается и государственной.
18 мая состоялось подписание Соглашения между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о реализации Соглашения между правительством России и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 года.

Очередной раунд переговоров спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным состоялся 24 мая в Праге. Основной темой обсуждения была реализация соглашения "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами" от 2011 года, которое предусматривает создание таможенных коридоров из России в Грузию.




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