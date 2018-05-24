Все на "чистый четверг": президент и правительство Абхазии вышли на уборку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, Администрация главы государства, министерства и управления республики вышли на улицы Сухума с лопатами, граблями и вениками в День чистоты, который назначили на четверг 24 мая.

Какой участок достался президенту, сколько мусора вывезли сотрудники министерств и о чем мечтает Минздрав, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Президентская "уборка"

Решение о проведении республиканского Дня чистоты приняла Госкомиссия по подготовке мероприятий по празднованию 10-летия Дня международного признания независимости Абхазии и 25-летия Дня Победы и Независимости Абхазии 16 мая 2018 года.

С призывом принять в этом участие ко всем организациям и жителям Абхазии обратился премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, что без внимания не осталось. Сотрудники госучреждений принялись наводить порядок в столице с 9:00 утра.

Не остались в стороне глава государства Рауль Хаджимба и Администрация президента, которым отвели довольно сложный участок – подземный пешеходный переход, расположенный на прилегающей к Государственной даче территории по Кодорскому шоссе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканский День чистоты

Убрав с пути небольшую ветку в сторону, президент засучил рукава и надел перчатки. Кто-то из присутствующих дал ему подборную лопату. Долго не думая, Хаджимба начал "освобождать" лестничные ступеньки от толстого слоя мха под пристальным вниманием камер и других участников Дня чистоты.

"Вы все будете на меня смотреть, а я один буду работать что ли?" — в шутку спросил глава государства замешкавшихся помощников.

Тут засуетились все. Кто с лопатой, а кто с секатором поспешили на помощь президенту. Голыми руками секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба принялся разбирать срубленные ветки, но ему вовремя предложили рабочие перчатки.

Этот подземный переход, ведущий к морскому берегу и вправду был сильно запущен. Все его предназначение сохранилось лишь в названии, так как пользоваться им могли только змеи и, наверное, различные грызуны.

Несмотря на то, что колючки, сорняки и небольшие деревца "господствовали" там уже не первый год и для их уборки местами понадобилась бензопила, этот объект президенту не показался сложным.

"Это далеко не самый сложный участок, бывают во много раз хуже", — сказал корреспонденту Sputnik Рауль Хажимба.

На уборку глава государства вышел с рабочим настроением, как признался он журналистам и добавил, что одного субботника недостаточно, чтобы привести страну в порядок.

"Эту работу нужно проводить каждый день, а труд людей, которые этим занимаются, надо уважать. К сожалению, мы не всегда это понимаем, и многое из того, что можно было сделать уже давно, приходится делать сегодня", — отметил Рауль Хаджимба.

Одними субботниками благоустроить и очистить страну не удастся. Для этого необходима эффективная работа всех соответствующих структур, которые и так немало делают, уверен президент.

Дружным коллективом

В республиканский День чистоты территории были распределены между каждым ведомством Кабинетом Министров Абхазии. Минздраву поручили очистить территорию, прилегающую к правому корпусу бывшего Совмина.

По словам его сотрудников, больше всех и без передышки работал сам министр.

"Вон там наш министр. Если честно, я удивлена. Он как начал с утра работать, так ни разу не передохнул. Больше всех трудится", — похвалила своего начальника одна из сотрудниц Минздрава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканский День чистоты

Физический труд полезен, со знанием дела на это ответил министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия. Он добавил, что в 1960-х годах Сухум был признан самым чистым городом Советского Союза, и ему бы хотелось увидеть вновь столицу Абхазии именно такой.

Правый корпус бывшего здания Совета Министров очень близок Минздраву, так как в довоенное время оно располагалось там.

"Здесь, мы фактически убираем свою территорию, потому что раньше наше ведомство находилось в этом здании. Надеемся, что в скором времени не только мы, но и остальные министерства туда вернутся", — сказал Цахнакия.

В борьбе за чистоту объединись Минобразования Абхазии и Сухумский индустриальный колледж, которым тоже поручили привести в порядок территорию Совмина от трибуны и до улицы Сахарова. На уборку вышло около 40 человек, которые постригли кусты и газоны, а мусор, который они собрали к обеду четверга, наполнил пять мусороуборочных автомобилей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканский День чистоты

"Эта территория закреплена за нами, и если у нас будет инвентарь, то до 30 сентября мы будем периодически ее убирать. Мы также планируем покрасить бордюры. Внутри сожженных корпусов тоже очень много мусора, но своими силами с этой задачей нам не справиться. Нужно объединиться", — сказал министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

Работы непочатый край и у Госуправления Абхазии по транспорту, сотрудники которой привели в порядок часть улицы Сахарова, они планируют выходить на уборку каждый четверг.

По мнению начальника этого управления Робестана Габлия, это необходимая меры, если горожане хотят видеть свою столицу в чистоте.

Фатима Беренджи-оглы призналась, что сотрудникам управления было нелегко справиться с задачей, но они сумели это сделать. Всего за первые несколько часов они успели собрать три машины мусора, веток и листьев деревьев. В следующий субботник планируют покрасить парапеты набережной от порта и до крепости Диоскуров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканский День чистоты

Министерство экономики и Инвестиционное агентство Абхазии взяли на себя сразу две улицы – часть улиц Лакоба и Читанава. Работы все те же – стрижка, уборка, покраска стволов деревьев. Многие из сотрудников вышли со своим инвентарем.

Матильда Хагба упрекнула владельцев объектов, которые сегодня стоят полуразрушенными, и в некоторых из них растут деревья. Она уверена, если человек не способен восстановить свою недвижимость, которая портит облик города, ему стоит ее продать или передать государству.

Медики Горбольницы, которые прибирались на улице Ардзинба, признались, что им не хватает мужской силы. Коллектив сугубо женский, и помочь им с тяжелыми пакетами для мусора некому, но с задачей они успешно справились все равно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканский День чистоты

То, как приводили в порядок столицу Абхазии, можно было увидеть не только на улицах, но и в социальных сетях. МЧС, Минкультуры, РУП "Черноморэнерго", Министерство по репатриации и многие другие ведомства и структуры, а также горожане делились с пользователями интернета результатами своих стараний, выкладывая фотографии и видеозаписи.