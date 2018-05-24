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Ингур ГЭС.

Авария на ИнгурГЭС: энергоснабжение Абхазии восстановлено, последствия не устранены

© Sputnik Роберт Джопуа
В Абхазии
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Авария на ИнгурГЭС, в результате которой без электроэнергии остались три района Абхазии, произошла вечером в четверг 24 мая.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Подача электроэнергии в трех районах Абхазии — Очамчырском, части Галского района и Гулрыпшском, за исключением Агудзеры, восстановлена, но последствия аварии на ИнгурГЭС не устранены, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

"Все абоненты, оставшиеся без электроэнергии в результате аварии на ИнгурГЭС запитаны. Последствия аварии пока не устранены, необходимые работы продолжаются", — проинформировала пресс-служба.

ИнгурГЭС — крупнейшая на Южном Кавказе гидроэлектростанция мощностью 1300 МВт. Ее генераторы расположены на территории Абхазии, а арочная плотина — на грузинской стороне. Согласно неформальному соглашению между Тбилиси и Сухумом, 40% выработанного ИнгурГЭС электричества получает Абхазия, а 60% — Грузия. Плановые ремонтные работы на гидроэлектростанции должны проводиться раз в пять лет. Однако ГЭС не ремонтировали с 2006 года — тогда гидроэлектростанция приостановила выработку электроэнергии на два месяца.

Начало реабилитации ИнгурГЭС было запланировано на 2018−2021 годы.

В январе 2017 года гендиректор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария заявил, что для проведения ремонтных работ электростанция будет закрыта в 2018 году от трех до шести месяцев.

Мониторинг деривационного тоннеля начался 19 февраля 2017 года. На время его осмотра работа ИнгурГЭС была приостановлена, энергетикам удалось возобновить генерацию раньше планируемого срока.




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