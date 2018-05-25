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25 мая 1993 года: усилились бои в Очамчырском районе

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (285)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия:

"За истекшие сутки на Гумистинском фронте, пользуясь затишьем, противник укреплял свою оборону. Массовый характер принял грабеж имущества граждан, покинувших свои жилища в Гумистинском массиве. Прошедшие сутки характеризуются эскалацией боевых действий в Очамчырском районе. Грузинские войска вчера наносили артудары по позициям наших войск и населенным пунктам: в 13 часов по селу Лабра, в 15 часов 15 минут по селу Кутол, с 23 до 24 часов по селу Пакуаш. В 2 часа ночи 25 мая противник выдвинул свои боевые порядки в направлении населенного пункта Мыркула, но был остановлен, затем отброшен на исходные позиции. С 6 часов 20 минут утра по настоящее время по селу Мыркула ведется артогонь. Жертв и позиционных изменений нет. По оперативным данным Министерства обороны Республики Абхазия, отмечается в последние дни движение автотранспорта из города Сухум в Очамчыру и обратно, связанное с вывозом из Сухума награбленного имущества и передислокацией в Сухум новых подразделений грузинской армии".

Газета Республики Абхазия, 25 мая 1993 год.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (285)



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