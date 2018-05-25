Повестка на будущее: Кове встретился с сопредседателями Женевских дискуссий

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Очередной раунд Женевских дискуссий обсудили министр иностранных дел Абхазии Даур Кове и сопредседатели Женевских дискуссий на встрече в Кабмине Абхазии 25 мая.

Даур Кове поблагодарил сопредседателей за возможность внести свои предложения в работу Женевских дискуссий.

"Мы благодарим за такой подход. В свою очередь мы направим вам ответ, в котором изложим свои видения. Я думаю, это очень продуктивный шаг", – заверил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Такой шаг, по мнению спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара, поможет сделать Женевские дискуссии более продуктивными.

"Действительно мы обращались к участникам дискуссий с просьбой предоставить их мысли, их видения на тему того, как использовать Женевские дискуссии в более продуктивном русле. С нашей стороны мы отразили некоторые мысли, некоторые наши идеи в отношении работы Женевских дискуссий в виде опросника, который был вам направлен. Все-таки мы рассчитываем изучить видение всех участников", – сказал он.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.