Возобновление работы ИнгурГЭС планируется через три дня

Авария на ИнгурГЭС, в результате которой без электроэнергии остались три района Абхазии, произошла вечером в четверг, 24 мая.

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Работа ИнгурГЭС возобновится через три дня после устранения последствий аварии, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия директор станции Леван Мебония.

"Деривационный туннель сейчас наполнен водой, но уровень воды уже не повышается. Идут работы по установке дополнительных насосов для откачивания воды, и через три-четыре дня гидроэлектростанция будет в строю", — сказал Мебония.

Причину аварии в деривационном туннеле директор ИнгурГЭС назвать затруднился. Ситуация прояснится после того, как откачают воду, уточнил он.

© Sputnik Роберт Джопуа Авария на ИнгурГЭС: энергоснабжение Абхазии восстановлено, последствия не устранены

"Все произошло моментально. Знаем, что вода пошла с пятого водовода. Как все выкачаем и дойдем до места происшествия, тогда будем знать. Никто не пострадал. Последствия аварии устраняются силами сотрудников ИнгурГЭС", — сообщил Мебония.

ИнгурГЭС — крупнейшая на Южном Кавказе гидроэлектростанция мощностью 1300 МВт. Ее генераторы расположены на территории Абхазии, а арочная плотина — на грузинской стороне. Плановые ремонтные работы на гидроэлектростанции должны проводиться раз в пять лет. Однако ГЭС не ремонтировали с 2006 года — тогда она приостановила выработку электроэнергии на два месяца.

Начало реабилитации станции было запланировано на 2018−2021 годы.

В январе 2017 года гендиректор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария заявил, что для проведения ремонтных работ электростанция будет закрыта в 2019 году от трех до шести месяцев.

Мониторинг деривационного тоннеля начался 19 февраля 2017 года. На это время работа ГЭС была приостановлена, энергетикам удалось возобновить генерацию раньше планируемого срока.