Комар носа не подточит: как летом бороться с кровопийцами

О том, какие меры против комаров предпринимаются Государственной санитарной эпидемиологической службой Абхазии, как бороться с насекомыми в домашних условиях, рассказала на радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

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Комары – злые враги сна, работы на огороде и вылазок на природу. С наступлением лета они размножаются и не дают покоя человеку. В Абхазии уже несколько лет перед началом жаркого сезона Государственная санитарная служба проводит обрабатывает открытые участки и подвалы жилых здании химическими реагентами. Такую акцию планируют провести и в этом году.

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"Дезинфекционные работы с использованием химических реагентов пока не начались в республике, потому что на это нужно специальное решение Кабмина. Естественно работа уже подготовлена, химические реагенты уже завезены в республику. Осталось только утвердить. Думаю, в начале июня уже начнем обработку всех значимых объектов, в том числе и подвальных помещений, где массово размножаются комары и других насекомых, которые переносят инфекционные заболевания", – рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

По словам Скорик, комары в Абхазии уже массово размножились и потому местным жителям лучше уже начинать борьбу с кровопийцами.

"Можно в своих огородах провести санитарные мероприятия: уничтожить все емкости со стоячей водой, все ямки, в которых собираются дождевые воды, засыпать землей. В огороде можно расставить ловушки, которые очень легко делаются. Для этого понадобятся пластиковая бутылка, сахар и дрожжи затем пластиковая бутылка закрывается верхом срезанным, только уже горлышком вниз. Это и приманка и в то же время уничтожитель мух и комаров. Это простой метод борьбы", — сказала она.

Специальные растения и "Раптор"

Нежелательных соседей отпугивает запах растений. Так, по словам Скорик, комары боятся листьев томатов.

"Комары и мухи не переносят запах томатных листьев. Если на вашем садовом участке растут томаты, то лучше их высадить ближе к окну спальни. Или просто-напросто собрать томатные листья и в марлевой повязке развесить по оконному проему", – советует она.

Отпугивает насекомых и кавказская ромашка. Ее также можно собрать и повесить возле окна в спальню.

"Из ромашки делают препарат от комаров "Раптор", поэтому растение эффективно. Также комары не переносят эфирные масла кедра, аниса, гвоздики, эвкалипта. Если участок позволяет, то можно посадить эвкалипт или грецкий орех. Предлагаю развесить у окна вазон и посадить туда гвоздику", – отметила Людмила Скорик.

Бороться с комарами можно и всем известными традиционными способами – дымовыми пластинами. А вот использовать химические вещества самостоятельно главный санитарный врач категорически не рекомендует.

"Потому что таким образом можно навредить не только комарам и мухам, но и полезным насекомым, например, пчелам. Я считаю, что такими химическими веществами должны пользоваться только специалисты. Дома же можно пользоваться "Рапторами". Они безопасны. Также последнее время все большую популярность приобретают ультрафиолетовые лампы. Они также безвредны", – добавила Скорик.