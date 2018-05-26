19:49 26 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD61.67
  • EUR72.12
Поиск
Комар

Комар носа не подточит: как летом бороться с кровопийцами

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
148 0 0

О том, какие меры против комаров предпринимаются Государственной санитарной эпидемиологической службой Абхазии, как бороться с насекомыми в домашних условиях, рассказала на радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Sputnik

Комары –  злые враги сна, работы на огороде и вылазок на природу. С наступлением лета они размножаются и не дают покоя человеку. В Абхазии уже несколько лет перед началом жаркого сезона Государственная санитарная служба проводит обрабатывает открытые участки и подвалы жилых здании химическими реагентами. Такую акцию планируют провести и в этом году.

Комар
© Sputnik . Олег Ласточкин
Малярии нет: как победили болезнь в Абхазии

"Дезинфекционные работы с использованием химических реагентов пока не начались в республике, потому что на это нужно специальное решение Кабмина. Естественно работа уже подготовлена, химические реагенты уже завезены в республику. Осталось только утвердить. Думаю, в начале июня уже начнем обработку всех значимых объектов, в том числе и подвальных помещений, где массово размножаются комары и других насекомых, которые переносят инфекционные заболевания",  – рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

По словам Скорик, комары в Абхазии уже массово размножились и потому местным жителям лучше уже начинать борьбу с кровопийцами.

"Можно в своих огородах провести санитарные мероприятия: уничтожить все емкости со стоячей водой, все ямки, в которых собираются дождевые воды, засыпать землей. В огороде можно расставить ловушки, которые очень легко делаются. Для этого понадобятся пластиковая бутылка, сахар и дрожжи затем пластиковая бутылка закрывается верхом срезанным, только уже горлышком вниз. Это и приманка и в то же время уничтожитель мух и комаров. Это простой метод борьбы", — сказала она.

Специальные растения и "Раптор"

Нежелательных соседей отпугивает запах растений. Так, по словам Скорик, комары боятся листьев томатов.

"Комары и мухи не переносят запах томатных листьев. Если на вашем садовом участке растут томаты, то лучше их высадить ближе к окну спальни. Или просто-напросто собрать томатные листья и в марлевой повязке развесить по оконному проему", – советует она.

Отпугивает насекомых и кавказская ромашка. Ее также можно собрать и повесить возле окна в спальню.

Комар
CC0
Ученые: даже один укус комара влияет на иммунитет

"Из ромашки делают препарат от комаров "Раптор", поэтому растение эффективно. Также комары не переносят эфирные масла кедра, аниса, гвоздики, эвкалипта. Если участок позволяет, то можно посадить эвкалипт или грецкий орех. Предлагаю развесить у окна вазон и посадить туда гвоздику", – отметила Людмила Скорик.

Бороться с комарами можно и всем известными традиционными способами – дымовыми пластинами. А вот использовать химические вещества самостоятельно главный санитарный врач категорически не рекомендует.

"Потому что таким образом можно навредить не только комарам и мухам, но и полезным насекомым, например, пчелам. Я считаю, что такими химическими веществами должны пользоваться только специалисты. Дома же можно пользоваться "Рапторами". Они безопасны. Также последнее время все большую популярность приобретают ультрафиолетовые лампы. Они также безвредны",  – добавила Скорик.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

  • Улица имени Джохара Дудаева
    Спорная топонимика

    "Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе
    Литва туристическая

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

  • Сильный град
    На всякий пожарный

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Чирлидерши выступают во время финальной баскетбольной встречи Евролиги между ЦСКА и Жальгирис Каунас в Белграде
Неделя в объективе: королевская свадьба, карнавал и букет Меркель
Небесный концерт в Китае
"Небесный" концерт прошел в Китае
Здоровый сон: как бороться с бессоницей
Бессонница: как побыстрее заснуть

Соцсети

Sputnikabkhazia