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Филолог о культурном форуме в Туле: уникальный опыт

© Фото: Facebook/Росмолодежь
В Абхазии
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Первый молодежный культурный форум государств-участников СНГ, в котором участвовала делегация из Абхазии, прошел в Туле с 13 по 16 мая.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Уникальным опытом для преподавателей Абхазии назвала участие в Первом молодежном культурном форуме государств-участников СНГ филолог Юлия Скоренко.

"На этом форуме мы участвовали в секции "Роль русского языка в интеграции культурного пространства в СНГ". Доценты, преподаватели, методисты из разных стран, включая нас, имели возможность обсудить проблемы преподавания русского языка и языковой ситуации в странах СНГ в таком формате. Это на самом деле был уникальный опыт, потому что представилась возможность рассказать о себе и услышать что-то от других", — рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия преподаватель русского языка Сухумской школы Юлия Скоренко.

Участие в подобных форумах, добавила филолог Джамила Тортия, это хорошая возможность рассказать коллегам из других стран об Абхазии, ее традициях. В Туле подробно обсудили проблемы русского языка, с которыми сталкиваются в странах СНГ и Абхазия в этом плане не исключением.

Юля Скоренко
© Sputnik / Илона Хварцкия
Скоренко о форуме в Туле: представителей разных наций объединил русский язык

По словам Тортия, у учеников начальных классов школ Абхазии зачастую возникают сложности, связанные с произношением слов и ударениями.

"Мне кажется, что ученикам начальных классов, которые проходят обучение в основном на абхазском языке, намного труднее, чем в других странах СНГ, потому что абхазский язык в сравнении с другими языками – очень сложный. Дети переходящие из начальной школы в среднее звено, им уже намного сложнее выговаривать слова на русском языке", — считает Тортия.

Недостаточный словарный запас — еще одна проблем, с которой сталкиваются дети-билингвы Абхазии (двуязычие-ред.), что впоследствии приводит к сложностям в написании сочинений или изложений, уверена Юлия Скоренко.

"Мы ведем преподавание по стандартам российских программ, но не всегда учитывается ситуация, с которой мы сталкиваемся на месте. Приходится разбираться с этим во время уроков и помогать детям как-то адаптироваться к этому. Детям необходимо читать как можно больше, чтобы повышать их словарный запас, включается визуальная память, и они начинают запоминать написание слов", — рассказала Скоренка.

Из различий между абхазским и русским языком тоже можно извлечь пользу, которая будет способствовать их изучению, филологи.

Главной темой Первого молодежного культурного форума государств-участников СНГ было ситуация и перспективы сотрудничества между странами СНГ в сфере культуры, а также необходимость объединения усилий для поддержания общего культурного пространства Содружества.

Среди стран-участников форума были Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан и Абхазия.




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