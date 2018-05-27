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Кабинет министров.

Напомнить историю: МИД Абхазии ответил президенту Грузии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в столетие Дня независимости Грузии в субботу 26 мая, заявил, что на референдуме 1991 года абхазы и грузины объявили о своей независимости.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. МИД Абхазии сделал заявление в адрес президента Грузии Георгия Маргвелашвили, в котором напомнил о том, что в действительности происходило в республике в период развала Советского союза.

"Напомним президенту Грузии, что на состоявшемся 17 марта 1991 года на всей территорий СССР референдуме, абхазское и большинство русскоязычного населения Абхазской АССР высказалось за сохранение СССР, "как обновленной федерации равноправных суверенных республик", тогда как организованный 31 марта того же года по указу из Тбилиси референдум о независимости Грузии, абхазское население бойкотировало", — заявило Министерство иностранных дел Абхазии.

Очевидно, что бойкот референдума 31 марта 1991 года, говорится в заявлении, со всей убедительностью продемонстрировал отношение абхазов к "независимой Грузии", в которой радикальный национализм и шовинизм стали государственной идеологией, и которая вскоре после объявления независимости развязала войну сначала в Южной Осетии, а затем и в Абхазии.

НАТО
ARMEND NIMANI / AFP
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МИД Абхазии напомнил руководителям Грузии, что и в период существования так называемой Демократической Республики Грузия с 1918 по 1921 года,100-летие которой отмечается в этом году в Тбилиси, отношения между абхазами и грузинами были далеко не безоблачными. Они были омрачены жестокими гонениями на депутатов Абхазского Народного Совета — национально — политической организации, добивавшейся самоопределения абхазского народа, карательными операциями войск ДРГ в Абхазию, которые закончились, по сути, оккупацией страны в 1918 году.

"Этот негативный исторический фон, а также опыт сосуществования с Грузией в советский период убедили народ Абхазии в необходимости создания независимого государства", — написал МИД.

Игнорирование "неудобных" страниц истории, замалчивание или искажение отдельных событий прошлого, по мнению внешнеполитического ведомства Абхазии, никогда не приводило к положительным результатам. Невозможно адекватно оценивать современные политические реалии, не усвоив уроков истории и не сделав из них соответствующие выводы.




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