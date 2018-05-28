Хаджимба и Двинянин поздравили российских пограничников со столетием службы

Указом президента России от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск" 28 мая был объявлен Днем пограничника.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Президент и правительство Абхазии приняли участие в праздновании столетия создания Погранслужбы России и поздравили их с профессиональным праздником в Сухуме в понедельник 28 мая.

"Ваше мужество, выдержка и профессионализм заслуживают всеобщего уважения. Доблестные российские и абхазские пограничники решительно противодействуют любым попыткам агрессии и терроризма. Мы по праву гордимся тем, что пограничники Абхазии, получившие боевую закалку в Отечественной войне народа Абхазии и в тяжелое послевоенное время, сегодня вместе с боевыми друзьями из дружественной России преданно служат интересам совершенствования боевой выучки молодых защитников Родины", — сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Бессмертным подвигом назвал вклад советских пограничных войск в победе над фашизмом в 1941-1945 годах Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

© Sputnik Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин

"Пограничники также покрыли себя неувядаемой славой в битве за горные перевалы Кавказского хребта. С 3 по 10 ноября 1942 года 26 пограничный полк уничтожил около 700 гитлеровцев, не отступив ни на шаг со своих рубежей. В упорных боях за главный хребет сформированный на базе сухумского пограничного отряда 25 погранполк уничтожил более тысячи солдат и офицеров. Их подвиг бессмертен", — подчеркнул Двинянин.

Он добавил, что после подписания между Россией и Абхазией Соглашения в апреле 2009 года о совместных усилиях по охране государственной границы республики, подразделения управления приступили к службе на государственной границе Абхазии с Грузией, протяженность которой более 300 километров, с чем они успешно справляются.

© Sputnik День пограничника

Генерал-майор Дмитрий Юдин считает, что День пограничников — это не профессиональный праздник, а личный и семейный.

"В истории пограничников не было легких дней. Находясь на последних метрах родной земли, наши деды и прадеды с честью выполняли свой долг по защите рубежей своей страны. Выполняли в 1920-е в полном враждебном окружении, боролись с басмачами и самураями, исполнили свой долг ценой жизни 485 погранзастав летом 1941 года. Ни один из пограничников не сдался в Афганистане, ни одного тела погибшего не было оставлено на той земле", — сказал Юдин.

© Sputnik День пограничника

Участники праздничного мероприятия почтили память всех пограничников, отдавших жизни за свое Отечество, в их честь прозвучало несколько залпов из автоматического оружия.

Они также возложили цветы к мемориалу офицеров Погрануправления ФСБ России в Абхазии Василия Квитко, Эдуарда Нерсесяна и Андрея Удальцова, погибших в период с 2011 по 2015 годы во время выполнения задач по защите национальных интересов республики.