Беслан Аджинджал: сборная Абхазии в числе фаворитов ConIFA-2018

Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал, футболисты национальной команды Тарас Хагба и Георгий Жанаа в преддверии Чемпионата мира по версии ConIFA рассказали о готовности к турниру и о том, кто фаворит мирового первенства.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как идет подготовка

Главный наставник сборной страны по футболу отметил, что предварительными итогами подготовки команды к Чемпионату мира по футболу ConIFA он доволен, но не в полной мере.

"Потому что мне, как и любому тренеру, хочется большего и лучшего, хочется, чтобы наши футболисты играли чуть быстрее, чуть лучше. Хотя мы провели плодотворный сбор, ребята тренировались на максимуме, в самоотдаче и профессионализме я не могу их никак упрекнуть, поэтому в целом я доволен. Но сам турнир даст ответ, готовы мы к нему или нет", — заметил Аджинджал.

Он сообщил, что игрок тульского "Арсенала" Анри Хагуш уже присоединился к сборной и активно тренируется.

"Есть футболисты с небольшими травмами, но они смогут выступить на Чемпионате мира. Травмы — это часть тренировочного процесса, сборов, поэтому здесь ничего страшного нет, и я уверен, что каждый из них подойдет к турниру в нормальном состоянии", — сказал главный тренер.

По его словам, не все футболисты из-за рубежа смогли приехать для участия в мировом первенстве в составе сборной.

© Sputnik Форма сборной Абхазии по футболу

"Мы хотели увидеть в составе национальной сборной Сандрика Цвейба, Нику Чхапелия, но, к сожалению, по объективным причинам у них не получилось это сделать. Ника совсем недавно перенес операцию после травмы, у Сандрика есть определенные проблемы в клубе. Так как он игрок российской команды, он связан контрактными обязательствами, и у него нет возможности приехать и защищать цвета национальной сборной", — подчеркнул Аджинджал.

Один из главных героев Чемпионата мира ConIFA-2016, вратарь сборной Абхазии Алексей Бондаренко, вернулся в команду после отсутствия на прошлогоднем Чемпионате Европы.

"Алексей Бондаренко тренируется с нами с самого начала, с 18 мая, он залечил все свои травмы и набрал очень неплохую форму, очень неплохо выглядит на тренировках. Поэтому мы на него очень рассчитываем, кто будет первым номером команды, я вам не смогу ответить, потому что каждый футболист на тренировках показывает свою конкурентоспособность. У нас очень хороший вратарь Инал Кацба, на которого мы рассчитываем и в дальнейшем", — сказал он.

Одна из самых сильных групп

По мнению Беслана Аджинджал, группа, в которой будет выступать сборная Абхазии — одна из самых сильных на турнире. Помимо Абхазии, в нее входят команды из Тибета, Карпаталии и Северного Кипра.

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"Команда Тибета для нас "темная лошадка", мы ее абсолютно не знаем, никогда мы против них не играли. Оттого, что мы их не знаем, это не значит, что они слабые, сама игра только нам скажет, что это за команда. С двумя другими командами из Карпаталии и Северного Кипра мы уже играли, это очень хорошие команды. Если говорить о Северном Кипре, то, учитывая подбор исполнителей, на каждый турнир они ставят максимальные задачи, получается или нет, это уже другой вопрос, но они играли в финале Чемпионата Европы в 2017 году, где проиграли по пенальти", — подчеркнул он.

Но и сборная Абхазии – действующий Чемпион мира будет ставить своей целью только победу.

Игрок сборной Абхазии Тарас Хагба отметил, что атмосфера в команде очень хорошая.

"Тренировочный процесс протекает отлично, мы знаем, какие у нас соперники, какие у них сильные и слабые стороны, будем готовиться и надеемся, что выступим хорошо", — сказал игрок.

© Sputnik Форма сборной Абхазии по футболу

Георгий Жанаа поддержал коллегу по сборной и заметил, что в команде господствует положительное настроение.

"Мы все усиленно тренируемся для того, чтобы защитить свой титул чемпиона мира, будем стараться показывать хорошую игру", — сказал Жанаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сборная Абхазии готовится к Чемпионату мира по футболу ConIFA-2018

Главный тренер сборной сообщил, что после того как был определен круг кандидатов в сборную, каждому из них была дана программа, по которой они занимались с февраля этого года.

Беслан Аджинджал отметил, что делать прогнозы, кто может стать Чемпионом мира, – дело неблагодарное.

"Конечно, до начала кто-то обязательно является фаворитом, а кто-то аутсайдером. Не хочу быть излишне самоуверенным, думаю, что мы являемся фаворитами этого турнира, точно так же, как и Пенджаб, Северный Кипр, Западная Армения. Это очень хорошие команды, которые мы хорошо знаем, но, я думаю, что будет какая-то "темная лошадка", на которую никто не ставит, но она может преподнести сюрприз, я в этом уверен, потому что во всех турнирах бывало так. И потом нельзя забывать про Паданию, они играют в очень организованный футбол", — сказал главный тренер.

Первую игру футболисты сборной Абхазии проведут 31 мая, соперниками станут игроки сборной Тибета.

В конце пресс-конференции игроки сборной Абхазии продемонстрировали два комплекта формы национальной команды по футболу – зеленого и белого цветов.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. Чемпионат мира проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. В 2014 году он проводился в Швеции, в 2016 — в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место. В чемпионате, который по решению федерации пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.