Пункты выдачи медполисов открылись в Абхазии

Для оформления полиса ОМС необходимо иметь при себе абхазский внутренний паспорт с пропиской и российский загранпаспорт.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Жители Абхазии теперь могут оформить полисы обязательного медицинского страхования при Республиканской или районных больницах республики, сообщил в Sputnik пресс-секретарь Минздрава Абхазии Рустам Зантария.

© Sputnik . Антон Круглов Гоов о полисе ОМС для Абхазии: окажут помощь в любой точке России

"Мы приступили к оформлению полисов ОМС. В целом, по всей республике работают семь пунктов: по одному пункту при районных больницах в Гагре, Гудауте, Гулрыпше, Очамчыре, Ткуарчале и два пункта в Сухуме – при Республиканской больнице и при Сухумской городской больнице", – констатировал Зантария.

Для получения медицинской страховки нужно иметь при себе внутренний абхазский паспорт с пропиской и российский загранпаспорт. Оформление документов в среднем займет 15 дней.

"Нужен абхазский паспорт с пропиской, по которому он уже будет получать полис, а также российский загранпаспорт. Детям до 14 лет также выдается полис ОМС, но их документы принимаются только в присутствии официального представителя. Ребенок должен иметь при себе свидетельство о рождении с отметкой о российском гражданстве. Если этого нет, то он не получает страховку", – пояснил пресс-секретарь Минздрава.

По его словам, на пунктах выдачи полисов пока большого потока людей не наблюдается. Желающие могут оформить документы без очереди.

"Сильной нагрузки на пунктах выдачи ОМС еще нет. Буквально сегодня мы запускаем ролик по телевидению. Между тем хочу отметить, что эта работа не носит единовременный характер. Чтобы население не воспринимало этот момент в таком срочном порядке. Сейчас перед нами стоит задача обеспечить полисами основную часть населения в течение двух-трех месяцев, но работа будет продолжаться и потом", – добавил Рустам Зантария.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ".

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать бесплатную экстренную помощь в медицинских организациях Российской Федерации.