Синоптики Абхазии не исключают к вечеру вторника дождь с грозой

Во вторник территория Абхазии будет находиться в передней части южного циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что во вторник 29 мая в Абхазии будет переменная облачность, ночью и утром преимущественно без осадков, однако из-за незначительной смены воздушных масс к вечеру возможен дождь с грозой.

Атмосферное давление пониженное, 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +18˚С, днем воздух прогреется до +30°С

Температура морской воды +21°С.

Волнение моря умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.