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Погода

Синоптики Абхазии не исключают к вечеру вторника дождь с грозой

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (686)
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Во вторник территория Абхазии будет находиться в передней части южного циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что во вторник 29 мая в Абхазии будет переменная облачность, ночью и утром преимущественно без осадков, однако из-за незначительной смены воздушных масс к вечеру возможен дождь с грозой.

Атмосферное давление пониженное, 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +18˚С, днем воздух прогреется до +30°С

Температура морской воды +21°С.

Волнение моря умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии (686)



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