Габния о признании Абхазии Сирией: знаковое событие

СУХУМ, 29 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Признание Сирийской Арабской Республикой независимости Республики Абхазия — знаковое событие, сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния.

© Sputnik . Сергей Мамонтов Сирия признала независимость Абхазии

"Признаюсь, что мы немногим ранее узнали о том, что Сирийская Арабская Республика признала Республику Абхазия и Республику Южная Осетия. Это произошло в преддверии 25-летия нашей победы, и 10-летия признания со стороны Российской Федерации", — добавил вице-президент.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отметил, что после взаимного признания отношения между Абхазией и Сирией будут наполняться конкретным содержанием.

"Как по линии внешнеполитического ведомства нашей республики, так и других профильных структур на протяжении нескольких последних лет проводилась последовательная и планомерная работа по налаживанию полноформатного сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой", — сказал глава МИД Абхазии.

Он напомнил, что с момента начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году Абхазия открыто поддержала действия сирийского руководства.

"Несмотря на отсутствие общих границ, между нашими странами существуют давние связи, возникшие в результате переселения наших соотечественников на территорию Сирии, где они получили возможность жить и развиваться", — отметил Кове.

Многие представители абхазской диаспоры в Сирии пользуются заслуженным уважением в сирийском обществе, занимают важные политические посты, подчеркнул дипломат.

Делегация Абхазии посетила Сирийскую Арабскую Республику в августе 2017 года. В состав делегации вошли министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия.

На встрече министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самер Халилем обсудили перспективы взаимодействия между Абхазией и Сирией. Стороны договорились о возможности создания торговых домов и торговых представительств двух стран.

В апреле 2018 года Минобороны Абхазии сообщило о готовности оказать помощь Сирии. В сообщении, в частности, отмечалось, что вооруженные силы республики готовы выступить на защиту сирийского народа и оказать ему помощь профессионально подготовленными специалистами, в том числе и летным составом.

По различным данным, от 500 тысяч до миллиона абхазов живут вне пределов своей исторической родины. Наиболее многочисленная абхазская диаспора проживает в Турции. Живут абхазы в Иордании, Сирии, Египте, Европе, США и Канаде — всего примерно в 60 странах мира.