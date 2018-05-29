15:24 29 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
  • USD62.64
  • EUR72.53
Поиск
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА В СВЯЗИ С ВЗАИМНЫМ ПРИЗНАНИЕМ И УСТАНОВЛЕНИЕМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Габния о признании Абхазии Сирией: знаковое событие

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
35761

Расширенное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось во вторник 29 мая.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Признание Сирийской Арабской Республикой независимости Республики Абхазия — знаковое событие, сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния.

Флаг САР на улице Дамаска
© Sputnik . Сергей Мамонтов
Сирия признала независимость Абхазии

"Признаюсь, что мы немногим ранее узнали о том, что Сирийская Арабская Республика признала Республику Абхазия и Республику Южная Осетия. Это произошло в преддверии 25-летия нашей победы, и 10-летия признания со стороны Российской Федерации", — добавил вице-президент.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отметил, что после взаимного признания отношения между Абхазией и Сирией будут наполняться конкретным содержанием.

"Как по линии внешнеполитического ведомства нашей республики, так и других профильных структур на протяжении нескольких последних лет проводилась последовательная и планомерная работа по налаживанию полноформатного сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой", — сказал глава МИД Абхазии.

Он напомнил, что с момента начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году Абхазия открыто поддержала действия сирийского руководства.

"Несмотря на отсутствие общих границ, между нашими странами существуют давние связи, возникшие в результате переселения наших соотечественников на территорию Сирии, где они получили возможность жить и развиваться", — отметил Кове.

Многие представители абхазской диаспоры в Сирии пользуются заслуженным уважением в сирийском обществе, занимают важные политические посты, подчеркнул дипломат.

Делегация Абхазии посетила Сирийскую Арабскую Республику в августе 2017 года. В состав делегации вошли министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия.

На встрече министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самер Халилем обсудили перспективы взаимодействия между Абхазией и Сирией. Стороны договорились о возможности создания торговых домов и торговых представительств двух стран.

В апреле 2018 года Минобороны Абхазии сообщило о готовности оказать помощь Сирии. В сообщении, в частности, отмечалось, что вооруженные силы республики готовы выступить на защиту сирийского народа и оказать ему помощь профессионально подготовленными специалистами, в том числе и летным составом.

По различным данным, от 500 тысяч до миллиона абхазов живут вне пределов своей исторической родины. Наиболее многочисленная абхазская диаспора проживает в Турции. Живут абхазы в Иордании, Сирии, Египте, Европе, США и Канаде — всего примерно в 60 странах мира.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Это взаимно

    Сирийская Арабская Республика и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между государствами.

  • Учебники по истории
    Только для взрослых

    Содержание современных школьных учебников в Азербайджане способны воспринимать только достаточно взрослые люди, уверен эксперт.

  • Операция на сердце
    Медицина будущего

    О перспективах превращения Армении в центр высокотехнологичной медицины и биоинженерии – в материале Sputnik.

  • Архивное фото ветровой электростанции
    "Зеленая" энергия

    Первую программу развития казахстанской отрасли возобновляемых источников энергии могут принять на саммите в Астане.

  • Архивное фото бывшего премьер-министра КР Сапара Исакова
    Остались вопросы

    Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова в третий раз вызвали в Государственный комитет национальной безопасности.

  • Белорусский поисковик Игорь Матюк с капсулой с землей, поднятой со дна Ладожского озера на месте гибели сторожевого корабля Пурга
    Дорогой жизни

    Белорусский поисковик Игорь Матюк доставит в музей "Дорога жизни" под Санкт-Петербургом капсулу с землей с места гибели сторожевого корабля "Пурга".

  • Режиссер Алексей Учитель
    Кино о "Кино"

    Российский режиссер Алексей Учитель приехал в Ригу на съемки фильма о смерти лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

  • Либерал Эугениюс Гентвилас
    Сомнительное расследование

    Председатель "Движения либералов" Литвы обвинил представителей Департамента госбезопасности в помощи подозреваемой в коррупции партии.

  • Конституционный суд
    Рассмотрим позже

    Конституционный суд Молдовы перенес дату рассмотрения запроса либералов о статусе русского языка, закрепленном в законодательстве страны.

  • Это взаимно

    Сирийская Арабская Республика и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между государствами.

  • Учебники по истории
    Только для взрослых

    Содержание современных школьных учебников в Азербайджане способны воспринимать только достаточно взрослые люди, уверен эксперт.

  • Операция на сердце
    Медицина будущего

    О перспективах превращения Армении в центр высокотехнологичной медицины и биоинженерии – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Килауэа добрался до океана: извергающийся вулкан на Гавайях
Пограничники в ударе: смотрите, что устроили российские военные музыканты в Сухуме
Пограничники в ударе: смотрите, что устроили российские военные музыканты в Сухуме
Идеальный пикник
Советы для любителей пикников

Соцсети

Sputnikabkhazia