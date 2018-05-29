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Ираклий Тужба

МИД Абхазии о признании республики Сирией: результат кропотливой работы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Решения о взаимном признании государств не принимаются спонтанно, этому предшествует длительная и кропотливая работа не только по линии дипломатических ведомств, но и с использованием всех прочих инструментов, способных дать положительный результат, сказал помощник министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.

Флаг САР на улице Дамаска
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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"Хорошо известно, что за последние несколько лет взаимоотношения между нашими странами динамично развивались как в политической плоскости, так и в культурной, спортивной и гуманитарной сферах. Немаловажное значение в отношениях двух стран играет наличие достаточно крупной и влиятельной абхазо-адыгской диаспоры, проживающей в Сирии, представители которой занимают видное положение в сирийском государстве и обществе", — добавил он.

Он также напомнил, что в августе 2017 года состоялось еще одно важное событие, сыгравшее ключевую роль в процессе налаживания двустороннего сотрудничества с Сирией.

"Как известно, представительная делегация Республики Абхазия была приглашена официальными властями Сирии для участия в Дамасской международной ярмарке. Именно тогда состоялись первые официальные контакты на уровне глав внешнеполитических ведомств и других профильных структур двух государств", — подчеркнул дипломат.

По словам Ираклия Тужба, все эти и многие другие события заложили прочную основу для развития и укрепления двусторонних контактов, кульминацией которых стало установление официальных дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.

Ираклий Тужба
© Sputnik Томас Тхайцук
Ираклий Тужба: Сирия воспринимает Абхазию дружественным государством

Делегация Абхазии посетила Сирийскую Арабскую Республику в августе 2017 года. В состав делегации вошли министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия.

На встрече министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самер Халилем обсудили перспективы взаимодействия между Абхазией и Сирией. Стороны договорились о возможности создания торговых домов и торговых представительств двух стран.

В апреле 2018 года Минобороны Абхазии сообщило о готовности оказать помощь Сирии. В сообщении, в частности, отмечалось, что Вооруженные силы республики готовы выступить на защиту сирийского народа и оказать ему помощь профессионально подготовленными специалистами, в том числе и летным составом.

По различным данным, от 500 тысяч до миллиона абхазов живут вне пределов своей исторической родины. Наиболее многочисленная абхазская диаспора проживает в Турции. Живут абхазы в Иордании, Сирии, Египте, Европе, США и Канаде — всего примерно в 60 странах мира.




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