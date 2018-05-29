Посол Двинянин о признании Абхазии Сирией: сделан очередной важнейший шаг

Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сделан очередной важнейший шаг на пути укрепления международных позиций Республики Абхазия, сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин на торжественной встрече в Кабинете Министров Абхазии, посвященной взаимному признанию между Абхазией и Сирией.

"Позвольте мне от лица президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от имени правительства России и, конечно, от имени Министерства иностранных дел и Посольства России в Абхазии поздравить руководство республики, правительство, Парламент, МИД и лично уважаемого Даура Кове со столь знаменательным событием в истории независимости вашей республики", — добавил он.

Посол России в Абхазии отметил, что сделан важный шаг на пути дальнейшего развития отношений с иностранными государствами по всему миру.

© Sputnik / Томас Тхайцук МИД Абхазии о признании республики Сирией: результат кропотливой работы

"В данном случае крайне важно, что признание Республики Абхазия со стороны Сирийской Арабской Республики позволит усилить отношения со всеми государствами Ближнего Востока, где, как известно, проживает существенная часть абхазо-абазинского народа. Очень отрадно, что ваша республика придает большое значение возвращению этих людей на родину и необходимое внимание уделяется процессу репатриации, защите ваших соотечественников за рубежом. Я хотел бы пожелать от лица Российской Федерации дальнейших успехов Республике Абхазия", — сказал Алексей Двинянин.

26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 5 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. 15 и 16 декабря 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений.

В мае 2011 года независимость Абхазии признало островное государство Вануату.

В сентябре 2011 года независимость Южной Осетии и Абхазии признало островное государство Тувалу. Совместные заявления об установлении дипотношений между Абхазией и Тувалу и между Южной Осетией и Тувалу были подписаны 18 и 19 сентября соответственно.