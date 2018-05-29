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Вручение верительной граммоты послом РФ в Абхазии Алексеем Двиняниным президенту Абхазии Раулю Хаджимба

Посол Двинянин о признании Абхазии Сирией: сделан очередной важнейший шаг

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сделан очередной важнейший шаг на пути укрепления международных позиций Республики Абхазия, сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин на торжественной встрече в Кабинете Министров Абхазии, посвященной взаимному признанию между Абхазией и Сирией.

"Позвольте мне от лица президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от имени правительства России и, конечно, от имени Министерства иностранных дел и Посольства России в Абхазии поздравить руководство республики, правительство, Парламент, МИД и лично уважаемого Даура Кове со столь знаменательным событием в истории независимости вашей республики", — добавил он.

Посол России в Абхазии отметил, что сделан важный шаг на пути дальнейшего развития отношений с иностранными государствами по всему миру.

Ираклий Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В данном случае крайне важно, что признание Республики Абхазия со стороны Сирийской Арабской Республики позволит усилить отношения со всеми государствами Ближнего Востока, где, как известно, проживает существенная часть абхазо-абазинского народа. Очень отрадно, что ваша республика придает большое значение возвращению этих людей на родину и необходимое внимание уделяется процессу репатриации, защите ваших соотечественников за рубежом. Я хотел бы пожелать от лица Российской Федерации дальнейших успехов Республике Абхазия", — сказал Алексей Двинянин.

26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 5 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. 15 и 16 декабря 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений.

В мае 2011 года независимость Абхазии признало островное государство Вануату.

В сентябре 2011 года независимость Южной Осетии и Абхазии признало островное государство Тувалу. Совместные заявления об установлении дипотношений между Абхазией и Тувалу и между Южной Осетией и Тувалу были подписаны 18 и 19 сентября соответственно.

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