"Чистый Амткял" и грязное ралли под классику

Три часа по грязному бездорожью, чтобы очистить озеро от полиэтилена, стеклянного и железного хлама. Активисты акции "Чистый Амткял" провели у береговой линии озера в Кодорском ущелье субботник 28 мая.

Анжелика Бения, Sputnik

Ямы с грязью размером с автомобиль, вихри разлетающихся веток, густые клубы из-под колес внедорожника под итальянскую оперу. Это была самая необычная поездка на озеро Амткял.

Добрались до озера с группой волонтеров-джиперов. За штурвалом нашего джипа был председатель автоклуба "Внедорожная Абхазия" Сергей Никитченко. Труднопроходимая дорога к Амткялу – мечта для внедорожного рейда. Мы дико тряслись под классику. Удивляя своей невозмутимостью, пилот лишь пару раз сбавил скорость, чтобы отведать шелковицы, ветки которой тянулись прямо в окно машины.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дорога на озеро Амткял

В нашем экипаже был и "народный" синоптик Абхазии Роин Агрба, который всю дорогу просил поставить серьезную музыку – "Я свободен" Кипелова, чтобы получить от тряски максимальное удовольствие. Кипелова не обидели, послушали и спели вместе с ним два раза. Кстати, волонтеры акции "Чистый Амткял" потом много благодарили Агрба за выбор правильного солнечного дня.

Дорогу на Амткял я плохо запомнила, штурман из меня не получился. Помню, что от центра села Цабал мы свернули налево, и примерно через восемь километров дорога привела нас в опустевшее село Гергемыш. Ни указателей, ни людей. Казалось, интуитивно мы заходили в нужные повороты, которые привели к озеру.

Но приехали мы не созерцать красоту. Позже присоединилась вторая группа, которая поднялась от реки Джампал пешком. Более 20 волонтеров за день очистили от мусора прибрежную территорию Амткяла.

Превратили в помойку

Озеро Амткял совсем молодое по геологическим меркам. Образовалось, как утверждают некоторые историки, в 1891 году после серьезного землетрясения, когда обвал известняковых пород преградил путь водам реки Амткял. Так как озеро лежит между высоких лесистых хребтов и питается из горной реки, наполнение его сезонно. Уровень воды зависит еще от дождей и интенсивности таяния снега.

© Sputnik / Томас Тхайцук Озеро Амткял

"Хрустальность (а вернее, может быть, кристальность) отражений в его воде была настолько совершенной, что отличить отражение берегов и гор от настоящих берегов и гор было невозможно", – описал свои впечатления об озере Амткял Константин Паустовский в повести "Бросок на юг".

О современном состоянии "зарастающего" мусором "одного из самых величественных зрелищ на Земле" Паустовский написал бы иначе.

Если для некоторых граждан оставлять за собой горы отходов, в порядке вещей, то для воспитанных людей — это абсолютно невозможно и необъяснимо, сказал волонтер Ераст Квирая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Озеро Амткял

"Мы хотели показать нашим жителям и гостям, каким чистым должно быть место отдыха. Такие субботники необходимы. Нужно приобщать к таким акциям больше людей хотя бы потому, что причастные к этому уж точно не будут сорить. Это достопримечательность нашей страны, которая привлекает туристов, чтобы нам не было стыдно перед гостями нашей республики и перед нашими потомками, мы должны стараться сохранять ее первозданный вид", – добавил он.

Проблема загрязнений туристических объектов Абхазии очень актуальна, и нужно привлечь к ней как можно больше внимания, отметил руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

"Амткял после озера Рица — это одно из самых больших озер Абхазии. Ввиду того что до озера сложно добраться, многие не знают, в каком оно сегодня состоянии. За последние пять лет оно серьезно загрязнилось. Мы довели это место до такого состояния, когда не только вид, но и запах тут стоит, как на помойке", – сказал Тарба.

Балаганам тут не место

Пластиковая и стеклянная посуда, дверь и железная кровать, старые канистры, пакеты, мешки – у береговой линии озера Амткял энтузиасты не оставили и балаганов, накрытых полиэтиленом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Уборка мусора на озере Амткял

"Балаганам тут не место. Здесь должна быть только чистая природа. Человек пришел со своими вещами, насладился красотой и ушел, не оставив за собой никаких следов. Это одно из ключевых природных объектов Абхазии. Вместо того, чтобы уродовать полиэтиленом красоту этих мест, лучше купить палатку, чтобы потом увезти ее с собой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Уборка мусора на озере Амткял

Делать балаганы из полиэтилена – не в наших традициях. Этот материал не так давно появился в нашей жизни. Если мы оставим все как есть, то через пять лет мы будем ходить не по берегу озера Амткял, а по полиэтилену, который никуда не денется. Пора уже всем нам понять, что так относиться к природе нельзя", – добавил Тенгиз Тарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Уборка мусора на озере Амткял

Весь собранный на Амткяле мусор был загружен в КамАЗ, на его аренду скинулись неравнодушные жители Абхазии, откликнувшиеся на призыв в социальных сетях.

© Sputnik / Томас Тхайцук Уборка мусора на озере Амткял

По словам руководителя фонда "Горная Абхазия" Тенгиза Тарба, так как загрязненных участков в горной Абхазии немало, акция получит продолжение. Волонтеры на Амткял вернутся до конца лета или осенью, чтобы провести ревизию и благоустроить прилегающую территорию.