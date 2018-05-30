Гицба о признании Абхазии Сирией: может стать катализатором

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений во вторник 29 мая.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Признание суверенитета Абхазии со стороны САР может стать катализатором подобных решений со стороны ряда других стран, сказал ведущему радио Sputnik Абхазия посол по особым поручениям МИД Абхазии Инар Гицба.

"Мы надеемся и рассчитываем, что Сирия станет катализаторам для того, чтобы некоторые дружественные нам страны рассмотрели возможность установления с нами прямых отношений. Ими могут стать Иран, Ливан и ряд других стран", — считает Гицба.

Признание независимости Абхазии со стороны Сирии, подчеркнул Гицба, очередное подтверждение обоснованности Абхазии в своем стремлении к суверенитету, что некоторые страны начинают понимать.

© Sputnik / Томас Тхайцук МИД Абхазии о признании республики Сирией: результат кропотливой работы

Взаимоотношения Абхазии и САР выстраивались на протяжении долгого времени, и традиционно всегда между ними были дружеские связи. Несмотря на то, что установлению дипломатических отношений препятствовал острый внутриполитический кризис последних лет в Сирии, добавил он, для Абхазии в эту арабскую республику "двери" всегда были открыты.

"Мы выстраивали отношения с учетом исторических уз дружбы и перспектив на выгодное взаимодействие в будущем. Проводником отношений между нами на определенном этапе, конечно же, были наши соотечественники, проживающие в Сирии. Мы начали активно взаимодействовать с САР в виду того острого кризиса, который сложился в стране и перед нами встала задача содействия по организации эвакуации соотечественников на свою историческую родину", — уверен Гицба.

По словам Гицба, признание открывает новые возможности прямого диалога в решение консульских вопросов, замене паспортов репатриантов, которые все еще остаются гражданами Сирии или же сохранения сирийского гражданства, в оформлении всех необходимых документов в посольстве САР в Москве.

Круг друзей Абхазии в ООН увеличился с момента признания республики Сирией, отметил посол и добавил, что у САР есть много партнеров на Ближнем востоке, поддерживающими ее, и у Абхазии появилась хорошая перспектива для взаимодействия с ними.

Факт установления дипотношений между двумя республиками никак не усугубит и так нелегкое внешнеполитическое положение Абхазии, считает Инар Гицба. По его мнению, Грузия и так пытается максимально использовать все свои рычаги давления на Абхазию, и делать это еще жестче ей будет сложно.

26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 5 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. 15 и 16 декабря 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений.

В мае 2011 года независимость Абхазии признало островное государство Вануату.

В сентябре 2011 года независимость Южной Осетии и Абхазии признало островное государство Тувалу. Совместные заявления об установлении дипотношений между Абхазией и Тувалу и между Южной Осетией и Тувалу были подписаны 18 и 19 сентября соответственно.